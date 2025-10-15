Melhores momentos: Flamengo atropela Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras

Objetivos diferentes, muita seriedade e todos os ingredientes necessários de uma grande rivalidade. Nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, Botafogo e Flamengo fizeram um duelo que escancarou a qualidade dos dois elencos. O time comandado por Filipe Luís atropelou pelo placar de 3 a 0 para manter vivo o sonho do título do Brasileirão.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 58 pontos e segue à caça ao líder Palmeiras, com 61 — as equipes se enfrentam no domingo (19), no Maracanã. O Glorioso, por sua vez, segue com 43 e liga o alerta na luta por uma vaga na Libertadores de 2026.

Como foi o jogo entre Botafogo e Flamengo?

A primeira etapa foi marcada por mudança de cenários. O Botafogo, ainda que muito desfalcado, conseguiu mostrar evolução em um jogo explorando bem a transição e chegou a criar as melhores oportunidades. Quando chegou bem, perdeu com Artur, Arthur Cabral e Cuiabano.

Filipe Luís via o Flamengo errando bastante pelo meio, mas levando vantagem pela esquerda com Lino em cima de Mateo Ponte. Apesar disso, foi no jogo central que o placar foi aberto por Pedro, aos 39 minutos, finalizando no canto de Léo Linck após arrancada de Arrascaeta e passe açucarado.

Clima quente

Na segunda etapa, o clima esquentou em campo com entradas mais fortes, jogadas violentas e jogo mais físico. Na bola, o Botafogo perdeu antes mesmo dos cinco minutos a chance do empate com Arthur Cabral na melhor jogada do clássico. E o ditado é claro: “Quem não faz, leva”. O Flamengo subiu aproveitando erro e ampliou.

Aos 25, após bola longa, Marçal se atrapalhou e Everton Cebolinha arrancou pela esquerda. Ele cortou para o meio, encontrou Pedro, e o camisa nove serviu Luiz Araújo sozinho para finalizar forte e ampliar. Com facilidade. E isso só aumentou.

Pouco mais tarde, Cuiabano errou na saída de bola e Carrascal aproveitou no campo de ataque. Ele foi ao fundo e cruzou na medida para Gonzalo Plata cabecear, sem chance para Léo Linck. Um atropelo do Flamengo no Nilton Santos para aumentar a crise do Botafogo.

Uma vitória maiúscula do Flamengo para virar a chave e espantar qualquer desconfiança perto da decisão com o Palmeiras. Já o Botafogo aumenta a coleção de vexames em casa no ano e preocupado no fim do campeonato.