Melody anuncia gravação de DVD e feats internacionais

Ela está com tudo! Com exclusividade ao portal LeoDias, na noite da última terça-feira (21/10), no evento “Mynd Day Verão”, Melody, que já está com 18 anos, falou sobre a gravação de seu novo DVD. O projeto contará com os sucessos de sua carreira, além de participações especiais que o público pede há muito tempo, como: Ana Castela e Nattanzinho.

Melody entregou que além do audiovisual, tem dois feats internacionais: o primeiro é com o cantor Jason Derulo, que tem sucessos, como “Watcha Say”, e o segundo com um grupo coreano. A faixa com o artista norte-americano contará com um clipe. Os dois ainda estão decidindo como vão gravar. Os detalhes sobre o outro feat ainda seguem em segredo. Segundo a cantora, sobre essa parceria, ela não pode nem revelar o nome.

“Ele me chamou para um feat e está demais, só estamos vendo as questões técnicas para gravação do clipe, eu aqui e ele lá, mas a gente vai fazer dar certo, eu ainda vou gravar com um pessoal bem legal da Coreia, mas ainda não posso revelar o nome do grupo”, declarou.

Sucesso absoluto

A cantora que segundo os memes virais da internet, finalmente completou sua maioridade, contou que está muito feliz com o sucesso da música “Desliza”, parceria com Léo Santana, e aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

“O Léo me chamou para esse feat maravilhoso e obviamente eu topei, a música é muito chiclete e gostosa e estamos no top 50, né? Uma das músicas mais ouvidas do país”, disse a artista. Melody ainda concluiu: “Só gratidão, que as pessoas continuem escutando, rumo ao top 1!”.

Turnê Internacional

E o sucesso não fica apenas no Brasil, Melody vai fazer uma tour que passará por vários lugares da Europa, como Portugal, Inglaterra, Suíça, França e Bélgica.