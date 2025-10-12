12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Memphis Depay dá show e se isola como maior assistente da Holanda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
memphis-depay-da-show-e-se-isola-como-maior-assistente-da-holanda

O jogador Memphis Depay deu show na vitória da Holanda por 4 x 0 contra a Finlândia, nesse domingo (12/10), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Com duas assistências, ele se isolou como maior assistente da história da seleção, com 35 passes. Superou Wesley Sneijder, que tinha 33.

Além disso, o atacante do Corinthians tornou-se o maior artilheiro da história da Holanda, agora com 54. O histórico Robin van Persie, com 50, agora está na segunda posição.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images2 de 3

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images3 de 3

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images

Leia também

Eliminatórias Europeias

A Holanda é a líder do Grupo G válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, com 16 pontos. A Polônia está em segundo, com 13, e disputa a vaga no Mundial com a Finlândia, em terceiro, com 10 pontos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost