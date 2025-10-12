Memphis Depay dá show e se isola como maior assistente da Holanda

O jogador Memphis Depay deu show na vitória da Holanda por 4 x 0 contra a Finlândia, nesse domingo (12/10), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Com duas assistências, ele se isolou como maior assistente da história da seleção, com 35 passes. Superou Wesley Sneijder, que tinha 33.
Além disso, o atacante do Corinthians tornou-se o maior artilheiro da história da Holanda, agora com 54. O histórico Robin van Persie, com 50, agora está na segunda posição.
Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda
Eliminatórias Europeias
A Holanda é a líder do Grupo G válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, com 16 pontos. A Polônia está em segundo, com 13, e disputa a vaga no Mundial com a Finlândia, em terceiro, com 10 pontos.