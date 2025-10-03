Memphis Depay é convocado para seleção holandesa; jogador está em fase final de lesão

O atacante Memphis Depay foi convocado nesta sexta-feira (3/10), pelo técnico Ronald Koeman para defender a seleção holandesa na próxima data FIFA, em jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo diante de Malta e Finlândia.

Depay está em reta final de recuperação do edema no músculo posterior da coxa direita, sofrido na partida de volta da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. Ele não entra em campo desde o dia 10 de setembro.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Memphis Depay atua com a camisa do Corinthians Reprodução/Instagram: @memphis Memphis Depay Reprodução/Instagram: @memphis Memphis Depay Reprodução/Instagram: @corinthians Memphis Depay, atacante holandês (Reprodução) Voltar

Próximo

Memphis voltou a atuar no gramado no CT Dr. Joaquim Grava no início desta semana. Ele cumpre etapa de transmissão entre o departamento médico para trabalho com bola. O técnico Dorival Jr. projeta com a possibilidade de contar com jogador neste sábado (4/10), contra o Mirassol, na Neo Química Arena.

A Holanda lidera o Grupo C com 10 pontos em quatro jogos. A seleção de Depay enfrenta Malta, no dia 9, às 15h45 (horário de Brasília). Depois, recebe a Finlândia, no dia 12, as 13h (horário de Brasília).