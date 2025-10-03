03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa e viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Memphis Depay é convocado para seleção holandesa; jogador está em fase final de lesão

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
memphis-depay-e-convocado-para-selecao-holandesa;-jogador-esta-em-fase-final-de-lesao

O atacante Memphis Depay foi convocado nesta sexta-feira (3/10), pelo técnico Ronald Koeman para defender a seleção holandesa na próxima data FIFA, em jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo diante de Malta e Finlândia.

Depay está em reta final de recuperação do edema no músculo posterior da coxa direita, sofrido na partida de volta da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. Ele não entra em campo desde o dia 10 de setembro.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @memphis
Memphis Depay atua com a camisa do CorinthiansReprodução/Instagram: @memphis
Reprodução/Instagram: @memphis
Memphis DepayReprodução/Instagram: @memphis
Reprodução/Instagram: @corinthians
Memphis DepayReprodução/Instagram: @corinthians
Memphis Depay, atacante holandês (Reprodução)
Memphis Depay, atacante holandês (Reprodução)

Leia Também

Memphis voltou a atuar no gramado no CT Dr. Joaquim Grava no início desta semana. Ele cumpre etapa de transmissão entre o departamento médico para trabalho com bola. O técnico Dorival Jr. projeta com a possibilidade de contar com jogador neste sábado (4/10), contra o Mirassol, na Neo Química Arena.

A Holanda lidera o Grupo C com 10 pontos em quatro jogos. A seleção de Depay enfrenta Malta, no dia 9, às 15h45 (horário de Brasília). Depois, recebe a Finlândia, no dia 12, as 13h (horário de Brasília).

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte!Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost