menina-de-10-anos-atingida-por-trave-de-futsal-passa-por-cirurgia

Uma menina, de 10 anos, ficou gravemente ferida após ser atingida por uma trave de futsal durante a aula de educação física em Ipumirim, Santa Catarina. O acidente aconteceu nessa segunda-feira (6/10).

De acordo com informações preliminares, a trave estaria solta e acabou caindo sobre a criança durante as atividades. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, e realizou o socorro no local, encaminhando a vítima ao Hospital São Francisco, em Concórdia.

