Menina de 10 anos morre após acidente com quadriciclo em fazenda

Uma menina de 10 anos morreu no sábado (25) após sofrer um acidente com quadriciclo em uma fazenda em Nova Santa Helena, a 622 km de Cuiabá. A causa do acidente é investigada.
Segundo a Polícia Militar, o pai da criança e a madrasta levaram a menina até uma Unidade Básica de Saúde na cidade, por volta das 5h da manhã. A vítima foi identificada como Luisa Mendes Claus.
Contudo, o médico plantonista informou que a menina já estavam sem sinais vitais quando chegou na unidade.
À polícia, a madrasta contou que a criança tinha costume de andar de quadriciclo na fazenda. No momento do acidente, o pai da criança estava acompanhando a plantação na lavoura.
A Polícia Civil investiga o caso.