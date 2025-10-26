Menina de 10 anos morre após acidente com quadriciclo em fazenda

Segundo a Polícia Militar, o pai da criança e a madrasta levaram a menina até uma Unidade Básica de Saúde na cidade, por volta das 5h da manhã. A vítima foi identificada como Luisa Mendes Claus.

Contudo, o médico plantonista informou que a menina já estavam sem sinais vitais quando chegou na unidade.