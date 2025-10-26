26/10/2025
Menina de 10 anos morre após acidente com quadriciclo em fazenda

Circunstância do que provocou a morte ainda é investigada. A criança chegou no hospital já sem sinais vitais.

Uma menina de 10 anos morreu no sábado (25) após sofrer um acidente com quadriciclo em uma fazenda em Nova Santa Helena, a 622 km de Cuiabá. A causa do acidente é investigada.

Segundo a Polícia Militar, o pai da criança e a madrasta levaram a menina até uma Unidade Básica de Saúde na cidade, por volta das 5h da manhã. A vítima foi identificada como Luisa Mendes Claus.

Menina de 10 anos morre após acidente com quadriciclo em MT/Foto: Reprodução

Contudo, o médico plantonista informou que a menina já estavam sem sinais vitais quando chegou na unidade.

À polícia, a madrasta contou que a criança tinha costume de andar de quadriciclo na fazenda. No momento do acidente, o pai da criança estava acompanhando a plantação na lavoura.

A Polícia Civil investiga o caso.

