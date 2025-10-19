Menina de 11 anos morre afogada em lagoa no norte do Espírito Santo

Uma criança de 11 anos morreu afogada, na manhã desse sábado (18/10), na lagoa Lençol Grande, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado após a vítima, Kemely de Moraes de Souza, desaparecer na lagoa.

A menina foi localizada pelos bombeiros por volta das 10h15 e foi retirada da água. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. Após a necrópsia, o corpo foi liberado e o enterro ocorreu na manhã deste domingo (19/10).

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Valério emitiu uma nota lamentando o falecimento da menina, que estava cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em Jurema. “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e condolências aos familiares, amigos, colegas e funcionários da escola que compartilharam com Kemely momentos de convivência e aprendizado ao longo dos últimos cinco anos. Que Deus conforte a todos”, diz a nota.