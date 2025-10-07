07/10/2025
Menina de 7 anos desaparece em evento de som automotivo e é encontrada morta

Família registrou boletim de ocorrência e buscas foram realizadas por moradores e autoridades

Uma menina de 7 anos, identificada como Yasmin Pereira da Silva, desapareceu no domingo (5/10) durante um evento de som automotivo realizado em um campo de futebol na comunidade de Ibitiranga, zona rural de Carnaíba, no Sertão do Pajeú.

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra os últimos momentos da criança no evento, vestida de vermelho e dançando antes de desaparecer. A gravação repercutiu rapidamente, trazendo comoção entre moradores e internautas.

Família registrou boletim de ocorrência e buscas foram realizadas por moradores e autoridades/Foto: Reprodução

Após o desaparecimento, a família registrou boletim de ocorrência e as buscas foram iniciadas com apoio de forças de segurança de Pernambuco, além de parentes e moradores da região. Infelizmente, Yasmin foi encontrada sem vida na segunda-feira (6/10) em uma área de mata próxima à sua residência.

Em decorrência do caso, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) deteve quatro suspeitos — três adolescentes e um homem — que foram encaminhados à Delegacia de Carnaíba, onde o crime está sendo investigado.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que ainda não há confirmação sobre a presença de marcas de violência no corpo da menina, e o caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

