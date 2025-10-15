Menina se salvou ao quebrar vidro de carro após acidente que matou 7

Única sobrevivente de um grave acidente que matou sete pessoas da mesma família, uma adolescente de 12 anos relatou a militares do Corpo de Bombeiros de Goiás como conseguiu se salvar.

O veículo em que a garota estava tombou e caiu em um rio na região do Jardim Barragem IV, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no domingo (12/10).

A menina de 12 anos disse à equipe que chovia no momento do acidente. O motorista, que era tio dela, passou pela ponte e tentou seguir por uma via inclinada de terra e cascalho, mas perdeu o controle do carro, que derrapou e caiu no rio. Ela conseguiu sair ao quebrar o vidro traseiro do veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, ela foi encontrada consciente, orientada, com escoriações, e encaminhada à UPA Mansões Odisseia.

Relembre o caso:

A família voltava de uma fazenda onde foi celebrado o Dia das Crianças.

O carro era ocupado por um casal adulto e seis crianças, entre elas duas filhas, de 6 e 3 anos. Além delas, estavam no carro a sobrinha do casal, de 12 anos (que sobreviveu) e três sobrinhos de 10 anos, 4 anos e 1 ano e dois meses.

De acordo com os bombeiros, o veículo passava por uma ponte estreita quando perdeu força e caiu no rio abaixo.

A região era atingida por uma tromba d’água, que aumentou a correnteza.

Quando o resgate chegou, populares já haviam retirado os corpos do carro e os colocado na margem do rio. O carro caiu de cabeça para baixo.

“Morreria no seu lugar”

Imagens:

Publicação no Instagram

Postagem nas redes sociais

Fábio Pereira da Silva, motorista que dirigia o carro

Laura Silva, 6

Alexandre, 4 anos

A mulher que foi homenageada na publicação identificada como Luanna Moura

Arthur Guilherme, 1 ano e dois meses

Sobre três vítimas

Luara, 3 anos

Veja quem são as vítimas:

Fábio Pereira da Silva, 31 anos

Luana Silva de Moura, 27 anos

Carlos Eduardo Pereira da Silva, 10 anos

Laura Sophia Pereira de Moura, 6 anos

Luara Sophia Pereira de Moura, 3 anos

Alexandre Miguel Silva Donizete, 3 anos

Arthur Guilherme Silva Donizete, 1 ano

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, perícias foram solicitadas para entender as causas do acidente.