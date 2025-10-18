18/10/2025
Meninas de 11 e 14 anos são flagradas furtando nas Lojas Americanas, no interior do Acre

O caso mobilizou funcionários da loja e a Polícia Militar, que encaminhou as menores à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente

Duas garotas, de 11 e 14 anos, foram flagradas nesta sexta-feira (17) furtando produtos em uma unidade das Lojas Americanas, localizada no centro de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O caso mobilizou funcionários da loja e a Polícia Militar, que encaminhou as menores à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Loja fica localizada em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Segundo informações repassadas pela gerência do estabelecimento à PM, as adolescentes entraram na loja e colocaram diversos itens em suas bolsas, saindo em seguida sem efetuar o pagamento. Entre os produtos levados estavam uma barra de chocolate, dois wafers recheados, seis lápis, duas canetas e três unidades de goma de mascar.

A ação foi percebida por funcionários, que acionaram os seguranças da loja para conter as meninas até a chegada da polícia. Nenhuma delas ofereceu resistência.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a menina de 11 anos é considerada criança e não pode ser responsabilizada penalmente. Ela deve ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e poderá receber medidas de proteção. Já a adolescente de 14 anos poderá responder por ato infracional análogo ao crime de furto, ficando sujeita a medidas socioeducativas.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada, que vai apurar as circunstâncias do ocorrido e avaliar o contexto familiar das menores.

