07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Meninas de 12 e 13 anos morrem ao participar de desafio viral no metrô de Nova York

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
meninas-de-12-e-13-anos-morrem-ao-participar-de-desafio-viral-no-metro-de-nova-york

Zemfira Mukhtarov, de 12 anos, do Brooklyn, e Ebba Morina, de 13, de Manhattan, morreram ao participar de um desafio viral de “surfe” no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, na madrugada do último sábado (4/10). Os corpos das meninas foram encontrados sobre uma composição da linha J, que seguia em direção ao Brooklyn, no bairro de Williamsburg, segundo a polícia local.

De acordo com o New York Post, o caso, ainda sob investigação, eleva para cinco o número de vítimas fatais da perigosa tendência neste ano.

Veja as fotos

Reprodução/New York Post
Zemfira Mukhtarov, de 12 anos, morre no desafio do “surfe”Reprodução/New York Post
Reprodução/gofundme.com
Zemfira Mukhtarov e o pai, RuslanReprodução/gofundme.com
Reprodução/New York Post
Zemfira Mukhtarov, de 12 anos, morre no desafio do “surfe”Reprodução/New York Post

Leia Também

“Com pesar, estamos buscando apoio após a trágica perda da minha amada filha, Zemfira, que faleceu em um acidente devastador em uma estação de metrô”, publicou o pai da menina, Ruslan Mukhtarov, em uma página do GoFundMe criada para ajudar nos custos do funeral e dos serviços memoriais.

A direção da escola onde estudava Ebba Morina também lamentou a morte da adolescente: “Ebba era conhecida por sua personalidade alegre, inteligência e criatividade. Na escola, era uma aluna dedicada, que encarava os estudos com entusiasmo e curiosidade. Seus professores a admiravam por sua determinação e espírito gentil, enquanto os colegas sempre se lembrarão do seu riso contagiante e do carinho que ela trazia a cada amizade”.

Testemunhas relataram que as duas faziam parte de um grupo de cerca de 15 adolescentes que corriam dentro do trem antes de serem encontradas no teto da composição.

As chamadas acrobacias de “surfe no metrô”, impulsionadas por vídeos em redes sociais, têm crescido nos últimos anos. Jovens se arriscam subindo nos vagões em movimento para gravar imagens e conquistar visualizações, segundo as autoridades.

Em 2024, seis pessoas morreram praticando o “surfe” no metrô de Nova York. No ano anterior, foram cinco vítimas, o mesmo número registrado entre 2018 e 2022 — um aumento considerado alarmante.

A MTA, empresa que administra o sistema metroviário da cidade, tem feito repetidos apelos aos pais para que orientem os filhos sobre os riscos dessa prática. Desde 2023, a companhia exibe nos trens e estações uma campanha de utilidade pública intitulada “Viaje Dentro, Fique Vivo”, alertando os adolescentes para não circularem fora das composições.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost