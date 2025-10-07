Meninas de 12 e 13 anos morrem ao participar de desafio viral no metrô de Nova York

Zemfira Mukhtarov, de 12 anos, do Brooklyn, e Ebba Morina, de 13, de Manhattan, morreram ao participar de um desafio viral de “surfe” no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, na madrugada do último sábado (4/10). Os corpos das meninas foram encontrados sobre uma composição da linha J, que seguia em direção ao Brooklyn, no bairro de Williamsburg, segundo a polícia local.

De acordo com o New York Post, o caso, ainda sob investigação, eleva para cinco o número de vítimas fatais da perigosa tendência neste ano.

Zemfira Mukhtarov, de 12 anos, morre no desafio do "surfe" Zemfira Mukhtarov e o pai, Ruslan

“Com pesar, estamos buscando apoio após a trágica perda da minha amada filha, Zemfira, que faleceu em um acidente devastador em uma estação de metrô”, publicou o pai da menina, Ruslan Mukhtarov, em uma página do GoFundMe criada para ajudar nos custos do funeral e dos serviços memoriais.

A direção da escola onde estudava Ebba Morina também lamentou a morte da adolescente: “Ebba era conhecida por sua personalidade alegre, inteligência e criatividade. Na escola, era uma aluna dedicada, que encarava os estudos com entusiasmo e curiosidade. Seus professores a admiravam por sua determinação e espírito gentil, enquanto os colegas sempre se lembrarão do seu riso contagiante e do carinho que ela trazia a cada amizade”.

Testemunhas relataram que as duas faziam parte de um grupo de cerca de 15 adolescentes que corriam dentro do trem antes de serem encontradas no teto da composição.

As chamadas acrobacias de “surfe no metrô”, impulsionadas por vídeos em redes sociais, têm crescido nos últimos anos. Jovens se arriscam subindo nos vagões em movimento para gravar imagens e conquistar visualizações, segundo as autoridades.

Em 2024, seis pessoas morreram praticando o “surfe” no metrô de Nova York. No ano anterior, foram cinco vítimas, o mesmo número registrado entre 2018 e 2022 — um aumento considerado alarmante.

A MTA, empresa que administra o sistema metroviário da cidade, tem feito repetidos apelos aos pais para que orientem os filhos sobre os riscos dessa prática. Desde 2023, a companhia exibe nos trens e estações uma campanha de utilidade pública intitulada “Viaje Dentro, Fique Vivo”, alertando os adolescentes para não circularem fora das composições.