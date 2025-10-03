Meninas Malvadas: entenda por que 3 de outubro virou data icônica

03/10/2025
Hoje é dia 3 de outubro e as redes sociais já estão tomadas de memes com o filme Meninas Malvadas. A trama de 2004 se tornou um dos marcos da cultura pop e sempre que a data chega, os fãs se divertem ao relembrar a trama estrelada por Lindsay Lohan.

Mas qual é a conexão com o dia 3 de outubro com Meninas Malvadas? O Metrópoles explica.

A data se tornou especial para os fãs porque é dita ao longo da trama. Em um dos momentos mais icônicos, Cady Heron (Lindsay Lohan) se surpreende ao conversar pela primeira vez com o crush dela, Aaron Samuels (Jonathan Bennett).

“Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. 3 de outubro”, diz a cena em questão do momento. Apesar de curto, o momento se tornou muito importante para os fãs e é sempre celebrado como um dia de Meninas Malvadas.

5 imagensCena de Meninas MalvadasCena de Meninas MalvadasCena de Meninas MalvadasO ensaio natalino das Ex-BBBs foi inspirado no filme Meninas Malvadas Fechar modal.1 de 5

Cena de Meninas Malvadas: “Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. 3 de outubro.”

Divulgação2 de 5

Cena de Meninas Malvadas

Divulgação3 de 5

Cena de Meninas Malvadas

Divulgação4 de 5

Cena de Meninas Malvadas

Divulgação5 de 5

O ensaio natalino das Ex-BBBs foi inspirado no filme Meninas Malvadas

O mesmo fenômeno ocorre com as roupas cor-de-rosa das personagens principais. É comum que fãs do filme usem rosa as quartas-feiras por causa de outra cena do filme.

Na trama, Cady conversa com o grupinho de meninas populares sobre as regras dela e Regina George (Rachel McAdams) diz que elas sempre usam rosa nas quartas-feiras. Meninas Malvadas será exibido nesta sexta-feira (3/10) na Sessão da Tarde.

