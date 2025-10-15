Menino “adotado” por Poliana diz se reencontraria família após 15 anos

João Dias, que afirma ter sido o adolescente levado por Poliana Rocha de Ilhéus (BA) para morar por um tempo com a família de Leonardo, falou sobre a possibilidade de reencontrar o cantor e seus parentes. A história veio à tona após a esposa do cantor relembrar o período em que ela e o marido levaram uma criança desconhecida da Bahia para Goiânia.
João Dias alega ser o menino levado pela família de Leonardo da Bahia para Goiás
João dias alega ser adolescente levado por Poliana Rocha e Leonardo
Hoje João Dias trabalha com montagem de esquadrias de alumínio e vive em Cotia (SP)
João dias alega ser adolescente levado por Poliana Rocha e Leonardo (1)
Em entrevista para o programa Sensacional, Poliana explicou que João foi levado para “brincar com o Zé Felipe”, quando o filho do casal ainda era pequeno, há cerca de 15 anos. Segundo a empresária, a convivência chegou ao fim depois que o menino começou a chamá-la de “mainha”, o que a deixou desconfortável e teria despertado ciúmes em Zé Felipe.
Apesar da repercussão negativa da fala de Poliana, o homem, hoje com 36 anos, afirma não guardar ressentimentos e diz que a temporada na fazenda foi marcante. “Eu amei de verdade da forma que eles me trataram lá”, declarou ao Metrópoles. João também não descarta rever a família de Zé Felipe.
“Se eu puder um dia rever eles, vai ser uma grande honra, ver eles novamente”, afirmou.
João contou que Leonardo teria dito não ter conseguido vaga em uma escola da região e que o buscaria novamente após ele voltar a estudar na Bahia — o que indicaria planos de mantê-lo com a família. “Depois que eu perdi o contato com eles, nunca mais recuperei”, contou.
As equipes de Poliana Rocha e Leonardo foram procuradas, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.