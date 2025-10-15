“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”

João Dias, 36, afirmou ser o jovem mencionado por Poliana Rocha ao relembrar que ele e Leonardo levaram um adolescente da Bahia para conviver com Zé Felipe em Goiânia. Em entrevista, João diz que tinha 15 anos quando conheceu o casal em um sítio entre Ilhéus e Itacaré (BA), para onde levava mangas a uma atriz hospedada no local. Segundo ele, o convite para viajar partiu do caseiro e sua mãe, Normélia, foi consultada e autorizou a ida — versão que contraria o relato de Poliana de que a mãe não sabia.

João conta que passou cerca de uma semana em Goiânia, cortou o cabelo, e depois seguiu com a família para a Fazenda Talismã (Jussara-GO). De acordo com ele, o retorno à Bahia ocorreu de avião, acompanhado por alguém da equipe, sob a justificativa de que não havia vaga escolar próxima e que ele poderia voltar após retomar os estudos — o que não aconteceu. Ele também confirma que a família pagou pensão por ao menos três meses à mãe, mas não sabe por quanto tempo os repasses seguiram.

Na entrevista, João afirma não guardar mágoas: “Fui bem tratado e sou grato pelo cuidado que tiveram”. Sobre a repercussão atual, ele pede respeito à mãe e diz que decidiu falar para corrigir versões e encerrar ataques contra a família. As equipes de Poliana Rocha e Leonardo foram procuradas, mas não responderam até a publicação.

Contexto

O caso ganhou força após falas recentes de Poliana repercutirem nas redes. Depois, João publicou vídeos e fotos antigas com Leonardo, sustentando ser o jovem citado e prometendo esclarecer a história. O episódio reacendeu discussões sobre responsabilidade legal em deslocamentos de menores e o papel de autorizações formais.

Fontes: Metrópoles (entrevista e repercussão); CNN Brasil; NaTelinha; posts públicos nas redes sociais. instagram.com+6Metrópoles+6Metrópoles+6

✍️ Redigido por ContilNet Notícias