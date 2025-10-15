Menino “adotado” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e expõe a verdade

Poliana Rocha se envolveu em uma polêmica ao contar com naturalidade em uma entrevista que ela e Leonardo levaram uma criança de Ilhéus (BA) para “brincar com o Zé Felipe” em Goiânia, na época em que o filho de Leonardo também era pequeno.

Segundo a empresária, a temporada do garoto sua casa terminou depois que ele começou a chamá-la de “mainha”, incomodando Poliana e despertando ciúmes de Zé Felipe. Hoje, com 36 anos, João Dias tem acumulado seguidores nas redess sociais ao afirmar ser o jovem citado por Poliana.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, João contou que tinha 15 anos quando conheceu o casal. Segundo ele, levava mangas para uma atriz em um sítio localizado entre Ilhéus e Itacaré (BA), quando encontrou Leonardo e Poliana hospedados na propriedade. O convite para viajar teria vindo primeiro do caseiro, que disse que o cantor queria levá-lo a Goiânia.

Fechar modal.

João dias alega ser adolescente levado por Poliana Rocha e Leonardo

Reprodução/TikTok @joaodias1989

Hoje João Dias trabalha com montagem de esquadrias de alumínio e vive em Cotia (SP)

Reprodução/TikTok

João Dias alega ser o menino levado pela família de Leonardo da Bahia para Goiás

Reprodução/Instagram/TikTok

João dias alega ser adolescente levado por Poliana Rocha e Leonardo

Reprodução/TikTok @joaodias1989

“Foi quando eles [Poliana e Leonardo] pediram para chamar a mãe. Ela até conversou com o Leonardo. De início, minha mãe não queria deixar eu ir. Aí ele assistiu, aí foi que ela deixou eu ir”, recorda.

Na polêmica entrevista, Poliana afirmou que a mãe do garoto não sabia da viagem. João contesta essa versão e pede respeito à mulher, chamada Normélia. “Sem conhecer a verdade, vão falar da minha mãe, para comentar besteira. Então, que as pessoas tenham um pouco mais de noção das coisas antes dela julgar alguém”, pediu.

De acordo com João, ele teria viajado para Goiânia, onde passou cerca de uma semana. Uma das primeiras coisas que fez foi encontrar um barbeiro. “Porque meu cabelo era um pouco grande”, disse. Em seguida, todos foram para a Fazenda Talismã, em Jussara (GO).

Poliana contou que, com o passar do tempo, o adolescente teria parado de jogar futebol com Zé Felipe, passou a chamá-la de “mainha” e ficava deitado no sofá ouvindo música. A situação começou a incomodá-la e, por isso, decidiu que precisava “devolver” o menino.

“Comprei a passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa, roupa de frio, comprei na época aquele era aqueles walkmen, sabe? E aí encaminhei ele para voltar para Bahia”, relatou.

João afirma que não percebeu o desconforto de Poliana, algo que atribui à pouca idade na época. Ele, porém, conta uma versão diferente da volta para casa: segundo ele, Leonardo teria dito que não encontrou uma vaga em uma escola na região e que o buscaria de volta após ele retomar os estudos na Bahia, o que indicaria planos de mantê-lo com a família.

João Dias publicou foto antiga ao lado de Leonardo

“Depois que eu perdi o contato com eles, nunca mais recuperei”, contou.

O homem confirma que voltou de avião, acompanhado por alguém indicado pela família. Poliana afirmou que, após o episódio, chegou a pagar pensão por um ano ao adolescente. João confirma que a mãe recebeu o valor por ao menos três meses, mas diz não saber por quanto tempo o pagamento foi mantido.

“A forma que eles me trataram lá, eu não tenho do que reclamar, não tenho mesmo. Eu agradeço a Deus pela vida deles, pelo cuidado que eles tiveram comigo, pelo carinho que eles tiveram comigo. Eu amei de verdade da forma que eles me trataram lá”, pontuou.

As equipes de Poliana Rocha e Leonardo foram procuradas, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.