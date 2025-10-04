Menino autista de 7 anos lança livro infantil sobre alimentação saudável em Rio Branco

O pequeno Davi Luís Monteiro Moura, de 7 anos, lança neste sábado (4), às 17h, no Espaço Calma do Via Verde Shopping, seu primeiro livro infantil, “É saudável?”. A obra acompanha o caracol Bob e seus amigos em aventuras que ensinam, de forma lúdica, como escolhas alimentares afetam o corpo e o coração. O evento contará com tarde de autógrafos, jogos e brincadeiras para o público infantil.

Davi não se limitou a escrever a história. Ele também ilustrou os personagens, criou atividades para os leitores e desenvolveu um desafio de memória inspirado na narrativa. A ideia surgiu de forma espontânea: o garoto pediu à mãe, Izailene Monteiro Saar, que seu trabalho fosse publicado, transformando a vontade em projeto editorial.

Desde cedo, Davi demonstra grande criatividade e interesse por leitura, música e artes. Prematuro de 35 semanas, aprendeu a reconhecer letras e números antes de falar, e recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) após os pais notarem diferenças na linguagem e no desenvolvimento. O pai, professor de biologia André Luis Botelho Moura, foi quem incentivou o gosto do filho por livros e instrumentos musicais desde bebê.

Atualmente, Davi participa de terapias semanais e é atendido pelo Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação do Acre (NAAH/S). Ele recebe acompanhamento pedagógico e apoio na revisão do livro, que alia aprendizado, diversão e criatividade, permitindo que se expresse com entusiasmo apesar de desafios na comunicação.

O lançamento de “É saudável?” tem o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), do NAAH/S e do Via Verde Shopping. A entrada é gratuita e aberta a todas as crianças e famílias que desejarem conhecer o autor mirim, interagir com os personagens e participar das atividades educativas do evento.

