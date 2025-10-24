24/10/2025
Menino bisbilhoteiro de “Três Graças” será testemunha de crime cometido por Gerluce

Escrito por Portal Leo Dias
Ele poderia ter passado despercebido nos primeiros capítulos, mas quem prestar atenção vai entender rápido: Cristiano (Davi Luis Flores), o menino que vive grudado no celular, vai muito além do alívio cômico. Filho de Alaíde (Juliana Alves) e Rivaldo (Augusto Madeira), porteiro do prédio em frente ao misterioso casarão de Arminda (Grazi Massafera), o garoto é uma verdadeira câmera de vigilância ambulante — e isso vai dar muito pano pra manga.

Morador da Aclimação, bairro central de São Paulo onde se passa a trama, Cristiano registra tudo o que acontece na rua, principalmente os estranhos movimentos no casarão da vilã. O que ninguém sabe ainda é que, em breve, ele será o único a ter provas de um dos momentos mais bombásticos da novela: o roubo da escultura “As Três Graças”.

A responsável pelo crime? Gerluce (Sophie Charlotte), cuidadora da idosa Josefa (Arlete Salles), que no primeiro capítulo já demonstrou estar hipnotizada pela beleza da peça. O que parece ser apenas uma relíquia de valor artístico é, na verdade, o cofre de um esquema criminoso milionário: a escultura guarda sacolas de dinheiro vivo acumulado por Arminda e Santiago Feretti (Murilo Benício), vilões que comandam uma rede de corrupção e falsificação de medicamentos.

Criada por Giovanni Aragna, artista fictício concebido por Aguinaldo Silva, a escultura é uma releitura da clássica “As Três Graças”, com inspiração direta nos mestres renascentistas como Botticelli e Raphael. Mas aqui, arte e crime andam lado a lado.

Movida por revolta e não por ambição, Gerluce decide roubar a estátua após descobrir que os remédios distribuídos pela fundação de Feretti são falsificados — e já causaram mortes em sua comunidade, inclusive a de sua própria mãe. A sequência do roubo está prevista para ir ao ar por volta do capítulo 60, entre o fim de dezembro e o início de janeiro. E quem vai flagrar tudo, claro, é o pequeno Cristiano — com seu inseparável celular na mão.

