Menino de 13 anos é apreendido após matar o pai a facadas para proteger a mãe

Um adolescente de 13 anos foi apreendido em Botucatu (SP) após matar o próprio pai com golpes de faca na tentativa de defender a mãe, que estava sendo ameaçada pelo homem. O caso, registrado como homicídio, evidencia o impacto da violência doméstica sobre crianças e adolescentes.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Guarda Municipal foi acionada na madrugada de domingo (5) para atender a ocorrência em um imóvel na Estrada Municipal de Oians, onde encontraram o homem de 44 anos morto com ferimentos de faca.

De acordo com a apuração da Guarda Civil Municipal, o pai teria ido até o apartamento da ex-companheira armado com uma faca e ameaçando a mulher. O filho do casal presenciou a situação, tomou a arma e desferiu diversos golpes, que resultaram na morte do homem no local.

A faca utilizada no crime foi apreendida e passará por análise pericial. Exames também foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Botucatu.

O adolescente foi encaminhado à autoridade policial por ato infracional análogo a homicídio. Conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sua identidade é preservada.