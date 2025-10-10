10/10/2025
Menino de 2 anos desaparece dentro de casa e mamadeira é achada em rio

Escrito por Metrópoles
menino-de-2-anos-desaparece-dentro-de-casa-e-mamadeira-e-achada-em-rio

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o desaparecimento de Arthur da Rosa Carneiro, de apenas 2 anos, no município de Tibagi, nos Campos Gerais. O menino foi visto pela última vez dentro de casa, na manhã de quinta-feira (9/10).

De acordo com os familiares, Arthur sumiu de forma repentina. No mesmo dia, à tarde, sua mamadeira foi encontrada em um rio que passa a cerca de 500 metros da residência, aumentando a preocupação sobre o paradeiro da criança.

Na sexta-feira (10), as buscas se intensificaram. Equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Polícia Militar (PM), atuam em duas frentes: em meio à área de mata que fica ao lado da casa e dentro da água. “Assim que o desaparecimento foi notado, familiares e vizinhos iniciaram as buscas nas proximidades. O Corpo de Bombeiros acionou forças de segurança e apoio do município”, informou a PM.

A Polícia Civil acompanha o caso e confirmou que o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) enviou uma equipe de Curitiba até Tibagi para auxiliar nas diligências.

Segundo a corporação, testemunhas e familiares estão sendo ouvidos, e câmeras de segurança da região já estão em análise. As autoridades reforçam o pedido de colaboração popular. Informações sobre o paradeiro de Arthur podem ser repassadas pelos seguintes números:

  • 197 (Polícia Civil)
  • 181 (Disque-Denúncia)
  • 190 (Polícia Militar)
  • (41) 3270-3350 (Sicride)

O caso segue em investigação pelas autoridades parananeses.

