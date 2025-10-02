Menino de 3 anos encontra granada ativa da 2ª Guerra Mundial no quintal de casa nos EUA

Uma granada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada por um menino de apenas 3 anos, no quintal da casa da família, em uma pequena cidade em Washington, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (29/9). A criança levou o artefato, que estava ativo, para dentro de casa e entregou aos pais, que acionaram a polícia por volta das 18h45. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a CBS News, enquanto aguardavam as autoridades locais, os pais colocaram o explosivo em um galpão. Agentes da Patrulha Estadual de Washington e o esquadrão antibombas foram até a residência e confirmaram que a granada ainda estava funcional e a levaram para uma área rural ao norte da região, onde foi destruída com segurança.

Menino levou a granada para dentro de casa, nos Estados Unidos Reprodução/Facebook/Grant County Sheriff's Office – WA Menino encontrou granada no quintal da casa da família

“A granada era do tipo usado durante a Segunda Guerra Mundial e claramente havia ficado exposta por muito tempo. Não se sabe como foi parar no quintal da família, nem há quanto tempo estava lá”, informou o escritório do xerife, por meio das redes sociais.

O comandante Clifford Pratt, do esquadrão antibombas, disse que o dispositivo não era exatamente militar, mas sim um artefato improvisado (IED) inserido dentro do corpo de uma granada. “Eles realmente não têm nenhum controle de qualidade. Consideramos extremamente voláteis porque só conseguimos descobrir o que há dentro depois de usar o traje de proteção, fazer raio-x e analisar. Até lá, é sempre um risco”, explicou.

O porta-voz do xerife, Kyle Foreman, destacou que a região já abrigou duas bases militares na época da Segunda Guerra, o que ajuda a explicar o achado.