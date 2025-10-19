19/10/2025
Menino morto após espancamento foi gravado cantando música gospel dias antes do crime

O caso aconteceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais

Um vídeo mostra Arthur Pereira Alves, de 9 anos, cantando uma música gospel poucos dias antes de morrer em decorrência de agressões sofridas pela própria mãe. O caso ocorreu em agosto deste ano, em Belo Horizonte. A mulher, de 24 anos, e o padrasto do menino, de 39, foram presos na noite de quarta-feira (15).

Dias antes de morrer, criança foi gravada cantando musica gospel/Foto: Reprodução

As agressões aconteceram no dia 21 de agosto, no bairro Flávio Marques Lisboa, região do Barreiro. Arthur foi levado ao hospital apenas dois dias depois, mas não resistiu aos ferimentos. O caso voltou a repercutir após a divulgação das imagens, que mostram o garoto interpretando a canção “Um Novo Dia Virá”, de Rayne Almeida, versão em português da música “Someone You Loved”, do cantor escocês Lewis Capaldi.

A letra da música traz trechos como “A tempestade vai passar / Tudo vai ser diferente / Não há mal que nunca se acabe / E dor que dure pra sempre / Você não vai desistir / Não vai se entregar / Deus vai agir / E vai te ajudar”, versos que ganharam novo significado diante da tragédia que envolveu o menino.

Veja o momento:

