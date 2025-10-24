24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Menino recebe surpresa ao participar de aniversário de amiga da escola

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
menino-recebe-surpresa-ao-participar-de-aniversario-de-amiga-da-escola

Uma mãe de Washington, nos Estados Unidos, contou que o filho teve uma surpresa emocionante ao participar da festa de aniversário de uma colega da escola. Como os dois faziam aniversário no mesmo dia, os pais da menina prepararam um presente especial para ele.

Leia também

“No dia da festa, os pais apareceram com um presente para o meu filho! Ficou ainda mais doce. Aí eles colocaram uma vela extra no bolo e todos cantaram parabéns para ele”, compartilhou Kendra Leon em uma publicação no Threads com o nome brooklynrosebeads.

Leon publicou fotos do filho Tyler, de 6 anos, sendo surpreendido com seu próprio bolo especial no aniversário da sua amiga e com um conjunto de carrinhos que ganhou dos pais da aniversariante. Segundo a mãe, o gesto ajudou Tyler a se sentir “muito especial” em seu aniversário.

“Meu filho é muito tímido, tem apenas 6 anos, no entanto, ficou incrivelmente feliz por ser lembrado e receber um presente inesperado”, contou a mãe, de acordo com o portal Newsweek.

Kendra ficou tão impressionada com o que a família fez por seu filho naquele dia que se sentiu na obrigação de compartilhar a história nas redes sociais. “Eu queria postar porque realmente sinto que foi um gesto tão lindo que jamais esquecerei e que lembrarei meus filhos dele por muitos anos.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost