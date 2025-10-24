Menino recebe surpresa ao participar de aniversário de amiga da escola

Uma mãe de Washington, nos Estados Unidos, contou que o filho teve uma surpresa emocionante ao participar da festa de aniversário de uma colega da escola. Como os dois faziam aniversário no mesmo dia, os pais da menina prepararam um presente especial para ele.

Leia também

“No dia da festa, os pais apareceram com um presente para o meu filho! Ficou ainda mais doce. Aí eles colocaram uma vela extra no bolo e todos cantaram parabéns para ele”, compartilhou Kendra Leon em uma publicação no Threads com o nome brooklynrosebeads.

Leon publicou fotos do filho Tyler, de 6 anos, sendo surpreendido com seu próprio bolo especial no aniversário da sua amiga e com um conjunto de carrinhos que ganhou dos pais da aniversariante. Segundo a mãe, o gesto ajudou Tyler a se sentir “muito especial” em seu aniversário.

“Meu filho é muito tímido, tem apenas 6 anos, no entanto, ficou incrivelmente feliz por ser lembrado e receber um presente inesperado”, contou a mãe, de acordo com o portal Newsweek.

Kendra ficou tão impressionada com o que a família fez por seu filho naquele dia que se sentiu na obrigação de compartilhar a história nas redes sociais. “Eu queria postar porque realmente sinto que foi um gesto tão lindo que jamais esquecerei e que lembrarei meus filhos dele por muitos anos.”