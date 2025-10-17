Menor é baleado ao assaltar policial aposentado na Av. Tiradentes

Um policial civil aposentado reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um adolescente próximo à estação de metrô Armênia, na Luz, região central de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (17/10). Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o menor quebrou o vidro do carro do policial para roubar o celular dele.

O adolescente abordou o policial na Rua Pedro Vicente. Depois de ser baleado nas costas, o adolescente foi carregado por dois comparsas, também menores, até a Avenida Tiradentes, quando foram vistos por um equipe da GCM. Inicialmente, o menor disse que havia sido baleado “por um desconhecido que passou de carro”. Mas, em seguida, o policial apareceu no local e informou que havia sido abordado pelo adolescente.

O menor baleado foi levado para o Hospital das Clínicas. O policial e os outros adolescentes foram encaminhados para o 2°DP (Bom Retiro), onde o caso será registrado.