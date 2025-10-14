14/10/2025
Menos de 30% de brasileiros acreditam em título na Copa do Mundo

O Brasil sofreu um tropeço histórico nesta terça-feira (14/10). O Japão venceu a Seleção Brasileira pela primeira vez, com o placar por 3 x 2 de virada. Antes mesmo do vacilo da equipe comandada por Carlo Ancelotti, uma pesquisa realizada pela Genial/Quaest já revelava que apenas 28% dos brasileiros acreditam que o país será campeão da Copa do Mundo.

A partida contra os japoneses foi um amistoso de preparação para o torneio mundial, a oito meses de acontecer. O Brasil demonstrou instabilidade já nas Eliminatórias. Na briga por uma vaga no Mundial, o time teve a pior campanha da história ao terminar em 5º, após correr riscos de não se classificar.

No entanto, desde a última pesquisa, o número de brasileiros confiantes com o hexacampeonato aumentou. Em abril, antes de Ancelotti assumir o time, o número era de 26%. Além disso, o pessimismo por completo diminuiu. Anteriormente, 68% dos torcedores consideravam a conquista “impossível” e o dado sofreu redução de 7 pontos percentuais, para 61%. A pesquisa realizada entre 2 a 5 de outubro levou em consideração a opinião de 2.004 pessoas.

