Mercado de agências de comunicação atinge R$ 5,36 bilhões no Brasil

O mercado brasileiro de agências de comunicação fechou 2024 com um faturamento agregado de R$5,36 bilhões, segundo o Anuário da Comunicação Corporativa 2025. Esse número sinaliza um salto estrutural: desde o início da série histórica, o setor passou de cerca de R$1,2 bilhão para o patamar atual, mais do que quadruplicando em 16 anos.

Práticas como ESG e uso de IA dão pujância ao setor

A transformação do portfólio de serviços é um dos traços mais claros apontados pela pesquisa. Áreas como marketing digital, reputação, ESG, public affairs e produtos ligados à inteligência artificial ganham espaço no mix comercial das agências, pressionando modelos tradicionais de assessoria de imprensa a se reinventarem.

Ao mesmo tempo, a composição do mercado permanece pulverizada: a pesquisa reafirma a presença massiva de micro e pequenas estruturas, ao lado de grupos consolidados que ampliam atuação regional e internacional.

Apesar do crescimento de receita, a criação de vagas formais seguiu com ritmo modesto. O número de empregados passou de 19.946 para 20.277 no período considerado, um aumento de 1,66%, abaixo do crescimento do PIB.

Para analistas do setor, esse descompasso reflete ganhos de produtividade, maior terceirização de serviços e adoção de ferramentas digitais que substituem estruturas humanas em tarefas rotineiras.

Um novo player no mercado

Diante desse cenário, para aquelas organizações que visam crescimento por meio do marketing digital e do Search Engine Optimization (otimização dos mecanismos de buscas, traduzindo do inglês), chegou a agência Rank Certo.

Criada pelo engenheiro Felipe Cardoso, que largou o mundo dos cálculos e vive há quase 06 anos como profissional do setor, a Rank Certo se posiciona como prestadora de Link Building (braço do SEO que remonta à assessoria de imprensa, visando a conquista de publicações na imprensa com links apontando para o site de uma empresa) estratégico.

Sua credibilidade no mercado já lhe permitem números expressivos como:

95% taxa de aceitação de pautas;

Até 5 dias úteis para publicação de materiais sugeridos

Retenção de links em 12 meses

Esses indicadores, se replicáveis em escala, prometem reduzir a assimetria de resultados entre iniciativas digitais dispersas e ações orientadas por métricas de qualidade e permanência.

“Mercado tem demandado cada vez mais qualidade editorial”, aponta Felipe Cardoso

Nossa redação conversou com o engenheiro Felipe Cardoso, CEO da Rank Certo, para entender um pouco mais sobre o lançamento e suas ambições. Confira os destaques:

Redação: O que motivou o lançamento da agência neste momento?

Felipe: Apesar de ser engenheiro de formação, sempre tive uma paixão pela comunicação. Lembro desde pequeno de ver os jornais aos domingos com a minha família e entender a importância de estar em uma determinada sessão e a autoridade que isso trazia. E isso não mudou no mundo digital.

Por isso, atuo na há quase 6 anos e lançamos a Agência Rank Certo para responder de forma mais consistente uma demanda do mercado por qualidade editorial, não apenas foco em quantidade de inserções, como se vê muito. A maturidade do SEO nas equipes internas e a pressa por resultados consistentes criaram uma janela para um serviço especializado.

Redação: E qual é o diferencial de vocês?

Felipe Cardoso: O diferencial está na combinação entre curadoria editorial e métricas de permanência.

Um link publicado em um contexto relevante e que permanece ativo por 12 meses tem valor bem superior ao ganho imediato de tráfego. Por isso trabalhamos com aceitação alta de pautas e contratos que valorizam retenção.

Redação: Quais as expectativas para o futuro do SEO e da comunicação digital no Brasil?

Felipe Cardoso: A tendência é de integração ainda maior entre comunicação corporativa e SEO: o que era técnico passa a ser pauta estratégica. Esperamos que empresas invistam mais em conteúdo de qualidade, métricas de reputação online e parcerias editoriais que sustentem presença digital a médio e longo prazo.

O Anuário 2025 confirma que o mercado de comunicação no Brasil está maior e mais diversificado, mas também em fase de ajuste fino: receita em alta, estrutura de empregos estável e pressão por modernização.

A entrada de modelos de negócio especializados, como o representado pela Agência de Link Building Rank Certo, demonstra que inovação e nichos técnicos tendem a elevar o padrão competitivo e tecnológico do setor.

Para clientes e agências, a lição é clara: especialização, transparência e mensuração são hoje fatores centrais para converter visibilidade em valor de negócios.



