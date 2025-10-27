27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Mercado financeiro na Argentina reage à vitória do governo de Milei e cresce 10% em relação ao dólar

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mercado-financeiro-na-argentina-reage-a-vitoria-do-governo-de-milei-e-cresce-10%-em-relacao-ao-dolar

A moeda argentina iniciou a semana com forte recuperação nas negociações internacionais. Operadores relataram nesta segunda-feira (27/10) que o peso chegou a disparar cerca de 10% frente ao dólar logo pela manhã, após o resultado das eleições legislativas garantir novo fôlego político ao governo do presidente Javier Milei.

No pico da valorização, o câmbio recuou para aproximadamente 1.355 pesos por dólar, depois de ter se mantido pressionado em torno de 1.400 nas últimas sessões. O movimento refletiu uma maior demanda por ativos argentinos e um alívio no prêmio de risco do país, ou seja, no retorno extra que um investimento mais arriscado precisa oferecer para justificar o risco de perda que o investidor assume.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/Javier Milei
Presidente da Argentina, Javier MileiReprodução: Instagram/Javier Milei
Reprodução: Instagram/@javiermilei
Javier Milei e Karina MileiReprodução: Instagram/@javiermilei
Reprodução: Agência Brasil
Brasil assume liderança do Mercosul e promete foco em integração e sustentabilidadeReprodução: Agência Brasil
Reprodução: Presidência da Argentina
Milei e Trump durante reunião em Nova YorkReprodução: Presidência da Argentina
Reprodução: Internet
Javier MileiReprodução: Internet

Leia Também

A vitória da legenda La Libertad Avanza foi vista como sinal verde dos eleitores para a continuidade do plano de choque econômico adotado pelo presidente, que enfrenta desgaste interno por conta das medidas duras de ajuste fiscal e redução de subsídios.

Nas últimas semanas, o peso havia sofrido forte depreciação com a incerteza eleitoral e o temor de recuo nas reformas. Para evitar movimentos mais bruscos no câmbio, o Banco Central da Argentina firmou recentemente com os Estados Unidos uma linha de swap avaliada em US$ 20 bilhões, instrumento que amplia a capacidade de defesa da moeda local.

Analistas do mercado avaliam que os resultados dão ao governo condições políticas mais sólidas para avançar em seus projetos. O desempenho da economia e o apoio externo serão determinantes para que Milei mantenha a trajetória de baixa da inflação, meta central da administração.

O fortalecimento do peso também se explica pela percepção de que os Estados Unidos devem manter o suporte financeiro. O presidente Donald Trump chegou até mesmo a elogiar Milei em entrevista à repórteres a bordo do Air Force One. “Foi uma grande vitória. Ele não apenas venceu, venceu por muito”, disse o presidente americano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost