Mercado financeiro na Argentina reage à vitória do governo de Milei e cresce 10% em relação ao dólar

A moeda argentina iniciou a semana com forte recuperação nas negociações internacionais. Operadores relataram nesta segunda-feira (27/10) que o peso chegou a disparar cerca de 10% frente ao dólar logo pela manhã, após o resultado das eleições legislativas garantir novo fôlego político ao governo do presidente Javier Milei.

No pico da valorização, o câmbio recuou para aproximadamente 1.355 pesos por dólar, depois de ter se mantido pressionado em torno de 1.400 nas últimas sessões. O movimento refletiu uma maior demanda por ativos argentinos e um alívio no prêmio de risco do país, ou seja, no retorno extra que um investimento mais arriscado precisa oferecer para justificar o risco de perda que o investidor assume.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Presidente da Argentina, Javier Milei Reprodução: Instagram/Javier Milei Javier Milei e Karina Milei Reprodução: Instagram/@javiermilei Brasil assume liderança do Mercosul e promete foco em integração e sustentabilidade Reprodução: Agência Brasil Milei e Trump durante reunião em Nova York Reprodução: Presidência da Argentina Javier Milei Reprodução: Internet Voltar

Próximo

A vitória da legenda La Libertad Avanza foi vista como sinal verde dos eleitores para a continuidade do plano de choque econômico adotado pelo presidente, que enfrenta desgaste interno por conta das medidas duras de ajuste fiscal e redução de subsídios.

Nas últimas semanas, o peso havia sofrido forte depreciação com a incerteza eleitoral e o temor de recuo nas reformas. Para evitar movimentos mais bruscos no câmbio, o Banco Central da Argentina firmou recentemente com os Estados Unidos uma linha de swap avaliada em US$ 20 bilhões, instrumento que amplia a capacidade de defesa da moeda local.

Analistas do mercado avaliam que os resultados dão ao governo condições políticas mais sólidas para avançar em seus projetos. O desempenho da economia e o apoio externo serão determinantes para que Milei mantenha a trajetória de baixa da inflação, meta central da administração.

O fortalecimento do peso também se explica pela percepção de que os Estados Unidos devem manter o suporte financeiro. O presidente Donald Trump chegou até mesmo a elogiar Milei em entrevista à repórteres a bordo do Air Force One. “Foi uma grande vitória. Ele não apenas venceu, venceu por muito”, disse o presidente americano.