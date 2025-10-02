02/10/2025
Mercale comemora 9 anos com campanha inédita “Meu Selinho”; saiba como participar

Clientes do programa “Meu Mercale” ganham 1 selo a cada R$ 60 em compras e podem trocar por brindes exclusivos durante o mês de outubro

O Mercale dá início nesta quarta-feira, 1º de outubro, à sua campanha de aniversário, que chega à nona edição com uma grande novidade: a promoção “Meu Selinho Mercale”, ação inédita no varejo acreano. Como o slogan fala “Comprou, Colou, Ganhou” não é uma promoção baseada em sorte, é uma verdadeira jornada de conquista.

Durante todo o mês, os clientes cadastrados no programa Meu Mercale receberão 1 selo a cada R$ 60 em compras/Foto: Agência Nexo

Para marcar a abertura oficial, a loja da Avenida Ceará, em Rio Branco, realizará dia 01/10 (quarta-feira), uma celebração às 17h30, com bolo, música ao vivo e muita animação, e o Mercale convida todos os clientes!

Como funciona a campanha de selos

Durante todo o mês, os clientes cadastrados no programa Meu Mercale receberão 1 selo a cada R$ 60 em compras. Os selos devem ser retirados no atendimento de qualquer unidade e colados na cartela oficial da campanha, disponível nas lojas participantes.
Com a cartela preenchida, os clientes poderão trocar por brindes exclusivos, como pratos, facas, tábuas e kits de churrasco da marca Tramontina. As trocas acontecem nos balcões de atendimento, conforme disponibilidade de estoque.

A campanha de aniversário será marcada também por ofertas especiais, reforçando o vínculo do Mercale com a comunidade/Foto: Agência Nexo

Entre as regras, estão:

– Apenas clientes cadastrados no App Meu Mercale podem participar;
– Compras abaixo de R$ 60 não geram selos;
– A campanha é válida apenas para compras nas lojas físicas;
– Cada CPF pode completar a jornada apenas uma vez durante a campanha;

A promoção será realizada de 1º a 31 de outubro de 2025, em todas as lojas Mercale, exceto a bandeira Atacale.

Mês de celebração

Fundado em 2016, o Mercale nasceu com o desafio de transformar o varejo acreano/Foto: Agência Nexo

A campanha de aniversário será marcada também por ofertas especiais, reforçando o vínculo do Mercale com a comunidade.

“Mais do que prêmios e descontos, este aniversário é uma forma de agradecer e celebrar ao lado de quem faz parte da nossa história: os clientes acreanos”, afirma CEO Jeferson Fagundes.

Acesse o regulamento da campanha clicando AQUI.

Uma história de crescimento

Fundado em 2016, o Mercale nasceu com o desafio de transformar o varejo acreano. Desde então, vem oferecendo produtos variados e selecionados a preços acessíveis, em ambientes planejados para o bem-estar do cliente, sempre com atendimento próximo e personalizado.

Hoje, a rede reúne mais de 950 colaboradores diretos e indiretos, consolidando-se como uma das empresas que mais crescem no Acre. Reconhecida por democratizar o acesso a produtos de qualidade, antes disponíveis apenas em outros centros urbanos, a marca mantém como compromisso elevar constantemente o padrão do varejo, com foco em inovação, variedade e sustentabilidade.

