Merenda escolar é mais que comida: é saúde, educação e futuro

O Dia da Alimentação Escolar, celebrado em 21 de outubro, reforça a importância da merenda como instrumento de promoção da saúde, combate à fome e construção de hábitos alimentares saudáveis desde cedo.

Para milhões de crianças e adolescentes no Brasil, a merenda escolar é a única refeição equilibrada do dia. E mais do que nutrir, ela educa, acolhe e influencia escolhas que se prolongam para a vida adulta.

Por que a alimentação escolar é tão importante?

✔️ Combate a desnutrição e a fome

A merenda escolar garante acesso regular a alimentos saudáveis, especialmente em regiões com vulnerabilidade social.

✔️ Melhora o desempenho escolar

Alunos bem alimentados têm mais atenção, melhor rendimento e menor risco de evasão.

✔️ Forma o paladar infantil

Ao oferecer frutas, legumes, arroz, feijão e alimentos minimamente processados, a escola ajuda a desenvolver a aceitação por sabores naturais e reduz a dependência por ultraprocessados.

✔️ Valoriza a agricultura familiar

O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) determina que ao menos 30% dos alimentos adquiridos sejam de agricultores locais, promovendo saúde e economia regional.

Educação alimentar começa na infância

É na infância que aprendemos o que é “comida de verdade”. A escola tem um papel vital na formação de hábitos alimentares, na ampliação da consciência sobre o que se come e na prevenção precoce de doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão.

Quando o ambiente escolar valoriza a alimentação saudável, oferece refeições equilibradas e inclui projetos educativos (hortas, rodas de conversa, oficinas culinárias), ele contribui para que a criança:

Desenvolva autonomia alimentar;

Amplie o repertório de sabores e nutrientes;

Aprenda a cuidar do corpo e da saúde de forma prática.

Desafios que ainda enfrentamos

Mesmo com políticas como o PNAE, ainda há obstáculos:

Escolas sem estrutura adequada de cozinha ou refeitório

Baixo orçamento para ingredientes frescos e de qualidade

Falta de nutricionistas atuando diretamente

Resistência das crianças a alimentos in natura

Oferta frequente de ultraprocessados fora do ambiente escolar

Valorizar a alimentação escolar é valorizar o futuro. É garantir aprendizado, crescimento, bem-estar e dignidade. É também reconhecer o papel dos nutricionistas escolares, que planejam, educam e promovem saúde silenciosamente, todos os dias.

Educar para comer bem começa na infância, passa pela escola e se reflete por toda a vida.

