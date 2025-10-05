Mergulhadores encontram US$ 1 milhão em moedas do século 18

Uma equipe de mergulhadores descobriu, nesta semana, na costa da Flórida, nos Estados Unidos, uma fortuna avaliada em US$ 1 milhão em moedas de ouro e prata. Os artefatos estavam perdidos há mais de 300 anos e pertenciam a uma frota de navios espanhóis que naufragou em 1715 após ser atingida por um furacão.

O tesouro encontrado pela empresa de resgate de naufrágios 1715 Fleet – Queens Jewels, LLC, inclui mais de mil moedas de prata, conhecidas como “Reales”, cinco moedas de ouro, chamadas “Escudos”, e outros artefatos raros.

Moedas encontradas após ficarem mais de 300 anos no mar

Moedas encontradas após 300 anos

Moedas históricas avaliadas em US$ 1 milhão

De acordo com a empresa, as moedas faziam parte de um carregamento de riquezas do “Novo Mundo” que estava sendo levado para a Espanha. Historiadores estimam que o naufrágio, ocorrido em 31 de julho de 1715, resultou na perda de aproximadamente US$ 400 milhões em ouro, prata e joias, sendo considerado uma das maiores tragédias marítimas das Américas. A região do achado é popularmente conhecida como “Costa do Tesouro”.

Segundo Sal Guttuso, diretor de operações da 1715 Fleet, a descoberta é um elo direto com o passado. “Cada moeda é um pedaço da história, uma ligação tangível com as pessoas que viveram, trabalharam e navegaram durante a Era de Ouro do Império Espanhol. Encontrar 1.000 moedas em uma única recuperação é raro e extraordinário”, afirmou.

Muitas das moedas, cunhadas nas colônias espanholas do México, Peru e Bolívia, ainda possuem datas e marcas visíveis, o que aumenta o valor histórico. Devido à excelente condição de preservação, os mergulhadores acreditam que elas podem ter vindo de um único baú que se rompeu durante a tempestade. Os artefatos passarão por um processo de conservação e, posteriormente, serão exibidos em museus locais.