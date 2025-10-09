Mês das Crianças com afeto e alegria na programação do Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping preparou uma programação especial para celebrar o Mês das Crianças, reforçando seu compromisso em oferecer experiências que unem lazer, bem-estar e inclusão para toda a família. De 8 a 11 de outubro, o Espaço da Calma se transforma em um ambiente dedicado ao acolhimento e à alegria dos pequenos, com atividades gratuitas que prometem encantar e inspirar.

Durante os quatro dias de evento, o público poderá participar da ação que convida pais e filhos a vivenciarem momentos de afeto, escuta e diversão, por meio de atendimentos com psicólogos, rodas de conversa, atividades psicopedagógicos, brincadeiras e contação de histórias. A proposta vai além da comemoração, em um convite para fortalecer vínculos e promover o cuidado com a saúde emocional das crianças de forma leve e participativa.

A iniciativa reforça o compromisso do Via Verde Shopping com a comunidade acreana, criando espaços de convivência que valorizam o cuidado, a diversão e a conexão entre famílias. O projeto conta com a parceria do Espaço Cultural da Calma, do Centro Universitário Estácio Unimeta, da Fundação de Cultura Elias Mansour e do Governo do Estado do Acre.

“Queremos que as famílias se sintam acolhidas e possam aproveitar momentos especiais juntos. A Semana das Crianças é uma oportunidade de parar a correria do dia a dia, se divertir e fortalecer os vínculos com as crianças de forma leve e divertida. Convidamos todos a virem viver essa experiência conosco”, afirma Daniel Ferreira, coordenador de marketing do Via Verde Shopping.

Com uma programação pensada para todas as idades, a Semana das Crianças convida o público a fazer uma pausa na rotina e compartilhar momentos de alegria e conexão, em um ambiente seguro e acolhedor.

📍 Local: Espaço da Calma – Via Verde Shopping

📅 Data: 8 a 11 de outubro

⏰ Horário: das 16h às 19h