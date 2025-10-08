08/10/2025
Mesmo com Data FIFA, Brasileirão esquenta disputa por pontos e G4 com jogos atrasados

O calendário do Brasileirão sofreu alterações devido às competições internacionais, que obrigaram a CBF a adiar jogos de diversas rodadas ao longo do ano. Durante o Mundial de Clubes, por exemplo, o torneio nacional ficou paralisado entre 13 de junho e 11 de julho.

Clubes que avançaram na competição, como Palmeiras e Fluminense, ainda têm partidas pendentes. Outra competição que impactou a programação foi a Copa Sul-Americana. O único representante brasileiro na semifinal, o Atlético-MG, também precisou ajustar seu calendário.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @palmeiras
Vitor roque, atacante do PalmeirasReprodução/Instagram: @palmeiras
Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Jogadores do Internacional comemoram gol, no Beira-RioFoto: Ricardo Duarte / Internacional
Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol
Chico da Costa balançou as redes do Brasileirão pela quinta vezFoto: JP Pinheiro/Agência Mirassol
Reprodução/X
Sport RecifeReprodução/X

Assim, Atlético-MG, Fluminense, Juventude, Mirassol, Palmeiras e Sport não terão descanso durante a pausa. Nesta quarta-feira (8/10), o Galo recebe o Sport na Arena MRV, às 19h (horário de Brasília), em jogo adiado da 14ª rodada. Mais tarde, o Mirassol enfrenta o Fluminense em partida da 13ª rodada, as 21h (horário de Brasília).

No sábado (11/10), Palmeiras e Juventude se enfrentam no Allianz Parque às 19h (horário de Brasília), pela 12ª rodada. A partida é decisiva na briga pelo topo da tabela, o alviverde, líder do campeonato, igualará o número de jogos do Flamengo (26).

Confira os jogos adiados que vão ocorrer nos próximos dias

  • Rodada 14: 08/10 (quarta-feira) – Atlético-MG x Sport – 19h (horário de Brasília)
  • Rodada 13: 08/10 (quarta-feira) – Mirassol x Fluminense – 21h (horário de Brasília)
  • Rodada 12: 11/10 (sábado) – Palmeiras x Juventude – 19h (horário de Brasília)

