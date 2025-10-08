Mesmo com exame “positivo”, secretaria descarta intoxicação por metanol em Hungria

Mesmo após a divulgação de um exame que indica a presença de metanol no sangue do rapper Hungria, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal reafirmou nesta terça-feira (7/10) que segue descartada a hipótese de intoxicação pela substância. O cantor esteve internado no hospital DF Star, em Brasília, entre quarta (1º/10) e domingo (5/10), após apresentar sintomas semelhantes aos de uma possível intoxicação por metanol. Desde então, a origem do quadro tem sido alvo de divergências entre a equipe médica e os representantes do artista.

De acordo com o governo do DF, análises feitas tanto no sangue de Hungria quanto nas bebidas consumidas por ele não confirmaram contaminação por metanol. Ainda assim, a equipe do rapper divulgou um laudo particular que mostra a detecção do composto químico em níveis acima do valor de referência.

O próprio documento, entretanto, destaca que a concentração encontrada está bem distante do limite considerado perigoso: acima do “valor de referência”, mas muito abaixo da “concentração tóxica”.

Em nota oficial, a Secretaria de Saúde ressaltou que pequenas quantidades de metanol podem estar presentes em bebidas alcoólicas dentro dos padrões legais.

“[…] É esperada a presença de traços de metanol em bebidas comercializadas dentro dos limites de segurança estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária”, explicou a pasta. “Portanto, a detecção de metanol no sangue, em valores abaixo do limiar de toxicidade, não pode confirmar intoxicação.”

Para fins de comparação, os dados indicam:

Valor de referência: até 25 mg de metanol por 100 ml de sangue;



Resultado de Hungria: 0,54 mg por 100 ml;



Concentração tóxica: a partir de 20 mg por 100 ml.



Na prática, seria necessário que o resultado fosse 37 vezes maior para que o diagnóstico de intoxicação fosse confirmado.

Declaração do Ministério da Saúde

Durante entrevista na noite desta terça-feira (7/10), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, elogiou a conduta da equipe médica responsável pelo tratamento inicial do rapper.

“A equipe notificou desde o começo como suspeita, de forma absolutamente correta, porque o quadro clínico dele é muito sugestivo [de intoxicação por metanol]. Começou a tomar todas as atitudes recomendadas, usou etanol farmacêutico, fez hemodiálise porque a equipe considerava que era indicado”, afirmou Padilha.

O ministro também comentou sobre o laudo divulgado pela equipe do artista. “Os primeiros testes não tinham identificado a presença do metanol, hoje a própria equipe [de Hungria] divulgou que um dos testes tinha identificado alguma presença de metanol. Mas o GDF ainda está considerando esse caso como descartado. O próprio GDF divulgou nota.”

Segundo ele, cabe à Secretaria de Saúde do DF definir se o caso deve ser classificado como suspeito, confirmado ou descartado.

“Tem outros exames que podem ser realizados ainda. Se o GDF mudar a posição, a gente vai considerar isso para a parte epidemiológica”, completou.

Limites legais

A legislação brasileira permite que bebidas destiladas contenham até 0,25 ml de metanol por 100 ml de produto, quantidade considerada segura para consumo humano. Nesse nível, o composto não representa risco à saúde, já que o próprio etanol presente nas bebidas é mais agressivo ao organismo.

Em alguns casos, a ingestão de grandes volumes de álcool pode fazer com que traços de metanol apareçam no sangue — sem que isso signifique, necessariamente, intoxicação.

O laudo da equipe de Hungria

A assessoria do cantor divulgou o resultado dos exames laboratoriais nesta terça-feira (7/10), reforçando a presença da substância. Hungria passou quatro dias hospitalizado na capital federal após a suspeita inicial.

“De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 06 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova”, informou a assessoria.

Apesar da divergência entre os laudos, até o momento as autoridades de saúde mantêm o caso como descartado e seguem acompanhando o quadro clínico do rapper.