Mesmo com forte chuva, Rio Acre continua baixando e marca menos de 2 metros em Rio Branco

Manancial apresentou nova redução nas primeiras horas desta segunda-feira (13)

O nível do Rio Acre apresentou nova redução nas primeiras horas desta segunda-feira (13), marcando 1,94 metro às 5h16, conforme dados divulgados pela Defesa Civil de Rio Branco.

Dados são da Defesa Civil/ Foto: ContilNet

Apesar da queda no nível, o volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi considerado alto, chegando a 46,8 milímetros. Mesmo assim, o índice pluviométrico não foi suficiente para elevar significativamente a cota do manancial, que segue em níveis baixos.

A cota de alerta na capital acreana é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo — ponto em que o rio começa a extravasar — é de 14 metros.

