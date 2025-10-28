28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Messi afirma que quer jogar a Copa de 2026 e pode alcançar recorde inédito

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
messi-afirma-que-quer-jogar-a-copa-de-2026-e-pode-alcancar-recorde-inedito

Lionel Messi confirmou que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A declaração foi dada em entrevista ao canal americano NBC, encerrando meses de especulação sobre o futuro do camisa 10 da seleção argentina.

“É algo extraordinário estar na Copa do Mundo e eu vou adorar estar lá. Eu espero estar bem e ser importante para ajudar minha seleção, se eu estiver lá”, afirmou o atacante, que estará com 39 anos durante o torneio.

Veja as fotos

Reprodução/Conmebol
Reprodução/Conmebol
Divulgação/AFA
Messi dá o último adeus ao Monumental, casa da Seleção Argentina.Divulgação/AFA
Reprodução/@leomessi
Messi atingiu feito inédito na liga de futebol norte-americana.Reprodução/@leomessi

Leia Também

Possível recorde histórico

Caso dispute a próxima Copa, Messi se tornará o primeiro jogador da história a participar de seis edições do Mundial masculino, marca que também pode ser igualada pelo português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa.

O craque, campeão mundial no Catar em 2022, comandou a Argentina nas Eliminatórias da América do Sul, mas vinha evitando confirmar se estenderia sua trajetória na seleção até 2026. A dúvida cresceu após a classificação antecipada da equipe e o início de um novo ciclo, mas ganhou força nos últimos dias com a renovação de contrato de Messi com o Inter Miami até 2028.

Avaliação física será decisiva

Apesar da empolgação, o camisa 10 deixou claro que a decisão final dependerá de sua condição física e do desempenho no clube norte-americano. “Eu vou avaliar isso no dia a dia quando começar a pré-temporada com o Inter Miami ano que vem e vou ver se eu poderei estar 100%, se poderei ser útil ao grupo, e então tomarei minha decisão”, explicou.

O argentino destacou ainda o significado de representar o país e a emoção de defender o título conquistado no Catar. “Tenho muita vontade (de ir), porque é uma Copa do Mundo. Nós ganhamos a última Copa, e poder defender este título em campo novamente é espetacular, porque é sempre um sonho jogar pela seleção, especialmente em competições oficiais”, concluiu.

Com a confirmação, Messi mantém viva a expectativa de uma despedida em grande estilo no país onde hoje atua e que será um dos palcos do próximo Mundial.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost