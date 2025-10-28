Messi afirma que quer jogar a Copa de 2026 e pode alcançar recorde inédito

Lionel Messi confirmou que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A declaração foi dada em entrevista ao canal americano NBC, encerrando meses de especulação sobre o futuro do camisa 10 da seleção argentina.

“É algo extraordinário estar na Copa do Mundo e eu vou adorar estar lá. Eu espero estar bem e ser importante para ajudar minha seleção, se eu estiver lá”, afirmou o atacante, que estará com 39 anos durante o torneio.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/Conmebol Messi dá o último adeus ao Monumental, casa da Seleção Argentina. Divulgação/AFA Messi atingiu feito inédito na liga de futebol norte-americana. Reprodução/@leomessi Voltar

Próximo

Possível recorde histórico

Caso dispute a próxima Copa, Messi se tornará o primeiro jogador da história a participar de seis edições do Mundial masculino, marca que também pode ser igualada pelo português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa.

O craque, campeão mundial no Catar em 2022, comandou a Argentina nas Eliminatórias da América do Sul, mas vinha evitando confirmar se estenderia sua trajetória na seleção até 2026. A dúvida cresceu após a classificação antecipada da equipe e o início de um novo ciclo, mas ganhou força nos últimos dias com a renovação de contrato de Messi com o Inter Miami até 2028.

Avaliação física será decisiva

Apesar da empolgação, o camisa 10 deixou claro que a decisão final dependerá de sua condição física e do desempenho no clube norte-americano. “Eu vou avaliar isso no dia a dia quando começar a pré-temporada com o Inter Miami ano que vem e vou ver se eu poderei estar 100%, se poderei ser útil ao grupo, e então tomarei minha decisão”, explicou.

O argentino destacou ainda o significado de representar o país e a emoção de defender o título conquistado no Catar. “Tenho muita vontade (de ir), porque é uma Copa do Mundo. Nós ganhamos a última Copa, e poder defender este título em campo novamente é espetacular, porque é sempre um sonho jogar pela seleção, especialmente em competições oficiais”, concluiu.

Com a confirmação, Messi mantém viva a expectativa de uma despedida em grande estilo no país onde hoje atua e que será um dos palcos do próximo Mundial.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!