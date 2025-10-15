Messi anuncia torneio próprio em Miami com gigantes do futebol. Veja

Lionel Messi anunciou, na última terça-feira (14/10), a criação de um torneio internacional de base que levará seu nome. A Messi Cup será disputada em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 9 e 14 de dezembro e reunirá oito clubes de várias partes do mundo com equipes sub-16.

Participarão da primeira edição Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Chelsea, River Plate e Newell’s Old Boys. Os times serão divididos em dois grupos, com jogos em formato de todos contra todos. Os melhores avançam ao mata-mata, e a final será disputada no Chase Stadium, casa do Inter Miami.

Leia também

Confira o anúncio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)

O evento será organizado pela 525 Rosario, produtora fundada pelo próprio Messi. A proposta é unir esporte, cultura e inovação, oferecendo uma experiência que vai além do campo.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Lionel Messi

Megan Briggs/Getty Images 2 de 3

Messi quebra recorde de Neymar durante partida da Argentina; veja qual

Megan Briggs/Getty Images 3 de 3

Jordan Bank/Getty Images

Aos 38 anos, o argentino amplia a atuação fora das quatro linhas e aposta no desenvolvimento de jovens talentos: “Em dezembro, Miami receberá um torneio juvenil muito especial, com alguns dos melhores clubes do mundo. O futuro do futebol estará em destaque”, escreveu o craque nas redes sociais.

O CEO da 525 Rosario, Tim Pastore, afirmou que a competição será “um ponto de encontro entre o futebol de hoje e os jogadores de amanhã”, destacando o objetivo de celebrar talento e criar conexões duradouras.