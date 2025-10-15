messi-elege-10-jogadores-mais-promissores-com-ex-vasco-e-sem-yamal

O craque argentino Lionel Messi elegeu os 10 jogadores mais promissores do futebol mundial, seja do masculino ou do feminino. E a lista do craque contou com surpresas, como a aparição do ex-Vasco Andrey Santos, volante do Chelsea e da Seleção Brasileira.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Andrey Santos, volante do Chelsea

Robin Jones/Getty Images 2 de 3

Yamal não aparece na lista de Messi.

Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images 3 de 3

Messi ao lado de Nico Paz.

Carmen Mandato/Getty Images

Nico Paz, formado no Real Madrid e atualmente jogador do Como, da Itália, é o único dos atletas citados que já atuou com Messi. Eles estiveram juntos na seleção da Argentina.

Principal jogador do Barcelona e duas vezes vencedor do Troféu Kopa de melhor atleta sub-21, Lamine Yamal foi esquecido por Messi no top-10. A ação é uma campanha da marca de materiais esportivos que patrocina o camisa 10 do Inter Miami.

Leia também

Confira a lista de Messi: