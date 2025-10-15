15/10/2025
Messi elege 10 jogadores mais promissores com ex-Vasco e sem Yamal

Escrito por Metrópoles
O craque argentino Lionel Messi elegeu os 10 jogadores mais promissores do futebol mundial, seja do masculino ou do feminino. E a lista do craque contou com surpresas, como a aparição do ex-Vasco Andrey Santos, volante do Chelsea e da Seleção Brasileira.

Andrey Santos, volante do Chelsea

Yamal não aparece na lista de Messi.

Messi ao lado de Nico Paz.

Nico Paz, formado no Real Madrid e atualmente jogador do Como, da Itália, é o único dos atletas citados que já atuou com Messi. Eles estiveram juntos na seleção da Argentina.

Principal jogador do Barcelona e duas vezes vencedor do Troféu Kopa de melhor atleta sub-21, Lamine Yamal foi esquecido por Messi no top-10. A ação é uma campanha da marca de materiais esportivos que patrocina o camisa 10 do Inter Miami.

Confira a lista de Messi:

  • Nico Paz (Como/Argentina)
  • Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)
  • Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)
  • Mohamed Kader Meite (Rennes/França)
  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha feminina)
  • Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)
  • Mika Godts (Ajax/Bélgia)
  • Andrey Santos (Chelsea/Brasil)
  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos feminino)
  • Rodrigo Mora (Porto/Portugal)
