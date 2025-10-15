messi-elege-10-jogadores-mais-promissores-com-ex-vasco-e-sem-yamal

O craque argentino Lionel Messi elegeu os 10 jogadores mais promissores do futebol mundial, seja do masculino ou do feminino. E a lista do craque contou com surpresas, como a aparição do ex-Vasco Andrey Santos, volante do Chelsea e da Seleção Brasileira.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Andrey Santos, volante do Chelsea
Robin Jones/Getty Images2 de 3
Yamal não aparece na lista de Messi.
Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images3 de 3
Messi ao lado de Nico Paz.
Carmen Mandato/Getty Images
Nico Paz, formado no Real Madrid e atualmente jogador do Como, da Itália, é o único dos atletas citados que já atuou com Messi. Eles estiveram juntos na seleção da Argentina.
Principal jogador do Barcelona e duas vezes vencedor do Troféu Kopa de melhor atleta sub-21, Lamine Yamal foi esquecido por Messi no top-10. A ação é uma campanha da marca de materiais esportivos que patrocina o camisa 10 do Inter Miami.
Leia também
-
Presidente do Barcelona revela desejo de homenagear Messi: “Merece”
-
Ex-PSG revela por que trio Messi, Mbappé e Neymar não deu certo
-
Vídeo: Messi distribui três assistências em goleada do Inter Miami
Confira a lista de Messi:
- Nico Paz (Como/Argentina)
- Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)
- Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)
- Mohamed Kader Meite (Rennes/França)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha feminina)
- Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)
- Mika Godts (Ajax/Bélgia)
- Andrey Santos (Chelsea/Brasil)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos feminino)
- Rodrigo Mora (Porto/Portugal)