Messi elege 10 promessas do futebol com ex-Vasco Andrey Santos e sem Lamine Yamal

Lionel Messi revelou sua lista com 10 jogadores mais promissores do futebol mundial — e a ausência de Lamine Yamal (Barcelona) chamou atenção. Entre os citados está o brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco e hoje no Chelsea e na Seleção Brasileira. A ação integra a nova fase da campanha publicitária “Messi+10 — Season 2”.
Segundo a campanha, o recorte contempla atletas de diferentes ligas e também do futebol feminino. Nico Paz, formado no Real Madrid e atualmente no Como (ITA), é o único da lista que já dividiu convocação com Messi pela Argentina.
Os 10 escolhidos por Messi
-
Nico Paz (Como/Argentina)
-
Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)
-
Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)
-
Mohamed Kader Meïté (Rennes/França)
-
Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha – feminino)
-
Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)
-
Mika Godts (Ajax/Bélgica)
-
Andrey Santos (Chelsea/Brasil)
-
Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos – feminino)
-
Rodrigo Mora (Porto/Portugal)
Por que a lista repercutiu?
-
Sem Yamal: o jovem do Barcelona, bicampeão do Troféu Kopa, ficou fora do top-10 de Messi.
-
Brasileiro presente: Andrey Santos, revelado pelo Vasco, aparece como representante do Brasil.
-
Destaque feminino: Clara Serrajordi (Barcelona) e Lily Yohannes (Lyon) reforçam o olhar para novas estrelas do futebol de mulheres.
✍️ Redigido por ContilNet Notícias