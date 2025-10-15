15/10/2025
Messi elege 10 promessas do futebol com ex-Vasco Andrey Santos e sem Lamine Yamal

Campanha “Messi+10 — Season 2”, da marca que patrocina o craque, destacou talentos do masculino e feminino; Nico Paz é o único que já atuou com Messi

Lionel Messi revelou sua lista com 10 jogadores mais promissores do futebol mundial — e a ausência de Lamine Yamal (Barcelona) chamou atenção. Entre os citados está o brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco e hoje no Chelsea e na Seleção Brasileira. A ação integra a nova fase da campanha publicitária “Messi+10 — Season 2”.

Segundo a campanha, o recorte contempla atletas de diferentes ligas e também do futebol feminino. Nico Paz, formado no Real Madrid e atualmente no Como (ITA), é o único da lista que já dividiu convocação com Messi pela Argentina.

Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Os 10 escolhidos por Messi

  • Nico Paz (Como/Argentina)

  • Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)

  • Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)

  • Mohamed Kader Meïté (Rennes/França)

  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha – feminino)

  • Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)

  • Mika Godts (Ajax/Bélgica)

  • Andrey Santos (Chelsea/Brasil)

  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos – feminino)

  • Rodrigo Mora (Porto/Portugal)

Por que a lista repercutiu?

  • Sem Yamal: o jovem do Barcelona, bicampeão do Troféu Kopa, ficou fora do top-10 de Messi.

  • Brasileiro presente: Andrey Santos, revelado pelo Vasco, aparece como representante do Brasil.

  • Destaque feminino: Clara Serrajordi (Barcelona) e Lily Yohannes (Lyon) reforçam o olhar para novas estrelas do futebol de mulheres.

Fontes: ge.globo; Metrópoles; SoccerBible; OneFootball; Yahoo Sports; sites oficiais do FC Barcelona (feminino).
