messi-ignora-yamal-e-destaca-brasileiro-ex-vasco-entre-as-dez-promessas-do-futebol

Lionel Messi divulgou recentemente sua lista pessoal dos dez jogadores mais promissores do futebol mundial, em uma campanha promovida por sua patrocinadora de materiais esportivos. Entre os escolhidos, está o brasileiro Andrey Santos, volante revelado pelo Vasco da Gama e atualmente jogador do Chelsea, da Inglaterra. O jovem chamou a atenção do craque argentino ao figurar entre os principais talentos globais, recebendo uma chuteira especial produzida pela marca.

Andrey Santos esteve no elenco do Chelsea que conquistou o Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, e também já foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira principal, reforçando o momento de afirmação do atleta no cenário internacional.

A escolha do brasileiro, no entanto, gerou destaque justamente pela ausência de Lamine Yamal, do Barcelona, jovem espanhol que se destacou recentemente com sua seleção, venceu a Eurocopa e conquistou o Troféu Kopa, além de ter ficado em segundo lugar na Bola de Ouro. Mesmo com essas conquistas, ele não entrou na lista divulgada por Messi.

No topo do ranking, o argentino elegeu Nico Paz, meia formado na base do Real Madrid e atualmente no Como, da Itália. Paz, que já atuou com Messi pela seleção argentina, recebeu destaque como o talento mais pronto da geração. O ranking completo inclui outros nomes como Kendry Páez, Rio Ngumoha, Mohamed Kader Meite, Clara Serrajordi, Brajan Gruda, Mika Godts, Lily Yohannes e Rodrigo Mora, mesclando jogadores do futebol masculino e feminino e de diferentes continentes.

A seleção feita por Messi reflete a visão do craque sobre os jovens talentos que estão surgindo no futebol mundial, reconhecendo tanto jogadores já em evidência quanto promessas que ainda podem se destacar nos próximos anos. Entre eles, Andrey Santos representa o futebol brasileiro e a formação de base do Vasco, agora projetado para atuar em grandes competições internacionais.

