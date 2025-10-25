Mestre Splitter: pela 1ª vez um técnico brasileiro vence jogo na NBA

Pela primeira vez na história, um time da NBA venceu uma partida sob comando de um brasileiro. Tiago Splitter se tornou técnico dos Portland Trail Blazers, na quinta-feira (23/10), e, 24h depois, conquistou o primeiro triunfo pela equipe.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Tiago Splitter assumiu os Blazers na quinta-feira (23/10)

Tom Hauck/Getty Images 2 de 3

O time de Portland venceu os Warrios por 139 x 119

Tom Hauck/Getty Images 3 de 3

Tiago Splitter foi “batizado” pelos jogadores após triunfo

Reprodução/ Portland Trail Blazers

Com duas vitórias, os Golden State Warriors estavam invictos na temporada da NBA, que começou na terça-feira (21/10), mas tudo mudou quando foram a Portland. Os Blazers, em contrapartida, conquistaram a primeira vitória do ano, com o placar folgado de 139 x 119, sobre o time californiano, nessa sexta-feira (24/10).

Leia também

Splitter assumiu o time do estado norte-americano de Oregon, após o então treinador, Chauncey Billups, ser preso por envolvimento com apostas esportivas e jogos ilegais. O brasileiro era auxiliar-técnico da equipe desde junho deste ano.

Após a vitória, os jogadores do Portland “batizaram” o catarinense. O ex-basqueteiro foi recebido no vestiário com chuva de água diretamente das garrafinhas, derramadas pelos atletas do time.