17/10/2025
Metade da água de Rio Branco é desperdiçada, e prefeitura inicia operação para verificar uso de boias

Para ajudar quem tem menos condições financeiras, o Saerb vai entregar boias de forma gratuita aos moradores cadastrados no CadÚnico

A Prefeitura de Rio Branco iniciou, nesta quinta-feira (16), uma nova etapa do trabalho para diminuir o desperdício de água na cidade. A ação é liderada pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e começou pelo bairro Calafate, colocando em prática uma regra criada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac).

A Resolução nº 100/2024 determina que todas as residências passem a ter boias instaladas nas caixas d’água, um equipamento que impede o transbordamento e ajuda a evitar o uso excessivo do recurso. Segundo o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, essa medida já é comum em outras cidades do país e agora se torna obrigatória em Rio Branco.

Quem não cumprir a exigência dentro do prazo poderá ser multado | Foto: Val Fernandes, Secom

“Chegamos ao momento de exigir o uso da boia. A ideia é garantir que ninguém desperdice água e que o abastecimento chegue de forma mais equilibrada a todos”, afirmou.

Para ajudar quem tem menos condições financeiras, o Saerb vai entregar boias de forma gratuita aos moradores cadastrados no CadÚnico e que estejam com a conta de água em dia. O cadastro para receber o equipamento pode ser feito diretamente na sede do órgão.

Os agentes do Saerb vão começar a fiscalização 45 dias depois do envio das notificações às residências. A verificação seguirá até o final do ano. Quem não cumprir a exigência dentro do prazo poderá ser multado e, em caso de insistência, ter o fornecimento de água suspenso.

“Vamos dar tempo para as pessoas se adequarem, mas quem não instalar a boia será cobrado. É uma medida necessária para melhorar o sistema de abastecimento e evitar o desperdício”, reforçou o diretor.

Hoje, metade da água produzida em Rio Branco é desperdiçada, segundo o Saerb — um índice considerado alto. A meta do órgão é reduzir esse número para 20% até 2033, seguindo o Plano Nacional de Saneamento.

