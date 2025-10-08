Metanol: 2 casos suspeitos em Goiás são descartados, diz secretaria

Goiânia – De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), dois dos cinco casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado foram descartados. Um deles é de uma jovem de 18 anos, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital goiana, e outro é um homem de 25 anos, em Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. Conforme o órgão, três casos continuam sob investigação.

Durante coletiva de imprensa realizada pela pasta, nessa terça-feira (7/10), a SES-GO informou que a jovem foi o quinto caso suspeito em Goiás. Ela está hospitalizada no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, onde foram realizados exames para verificar se houve de fato a intoxicação por metanol.

Já o homem de 25 anos, em Bom Jesus, foi o quarto caso de suspeita em Goiás. Inicialmente, o caso havia sido considerado suspeito, mas foi descartado como intoxicação por metanol após evolução do quadro.

Três casos suspeitos

Os outros três casos suspeitos que continuam sob investigação são: a mulher de 25 anos de Itapaci, na região central do estado, um homem de 20 anos, internado no Hospital Estadual de Formosa (HEF), e o homem de 47 anos, de Padre Bernardo.

O caso da mulher de 25 anos de Itapaci foi o primeiro caso suspeito registrado em Goiás. A suspeita de intoxicação por metanol em bebida alcoólica foi registra no dia 3 de outubro, segundo nota da SES. A jovem consumiu álcool durante passeio a cachoeira em Guarino e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

No mesmo dia, a SES-GO registrou mais dois casos de suspeita de intoxicação por metanol. Um deles é o jovem de 20 anos que chegou a ficar internado na UTI, do Hospital Estadual de Formosa (HEF). No sábado (4/10), ele recebeu alta após apresentar melhora das queixas e do quadro visual, sendo orientado a estar atento a sinais de gravidade.

Já o paciente de Padre Bernardo iniciou protocolo de morte cerebral. Segundo o secretário Rasível Santos, ele foi atendido no Hospital de Santa Helena com suspeita de AVC e foi transferido para o Hospital de Base, em Brasília (DF).