Metanol: Anvisa regulamenta produção em massa de antídoto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu procedimentos temporários e extraordinários para a autorização em caráter emergencial da fabricação de álcool etílico injetável. O órgão publicou, na noite desta sexta-feira (3/10), uma resolução que visa aumentar os esforços para combater as intoxicações advindas do consumo impróprio de metanol por meio de bebidas alcoólicas.

Leia também

O objetivo primordial da resolução 994/25 é agilizar a disponibilidade do medicamento que contém álcool etílico absoluto na forma farmacêutica injetável. Este produto é destinado especificamente ao tratamento de intoxicação por metanol. O medida tem validade de 120 dias, com possibilidade de prorrogação a critério da Anvisa.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Intoxicação por metanol: Unicamp aponta falta de antídotos no Brasil

Reprodução 2 de 8

Fiscalização do Procon

Pablo Jacob/Governo de SP 3 de 8

Rapper Hungria está internado sob suspeita de contaminação por metanol

Imagem cedida ao Metrópoles 4 de 8

Destilados estão sendo adulterados com uso de metanol

Getty Images 5 de 8

Alexandre Padilha, ministro da Saúde

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 8

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 7 de 8

Fiscalização confisca lote de 128 mil garrafas sem documentação

Divulgação/Governo de São Paulo 8 de 8

Metanol

Getty Images

Para otimizar o processo, os medicamentos cuja fabricação for autorizada sobre a resolução 994/25 serão regularizados pela Anvisa sob regime de notificação, assim ficando isentos de registro.

A autorização de fabricação só pode ser iniciada após a publicação no Diário Oficial da União (DOU). A Anvisa traz na resolução que as empresas fabricantes devem estar localizadas em território nacional e atender a todas as condições sanitárias vigentes para a fabricação e monitoramento dos medicamentos.

Além disso, as fabricantes devem possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF) vigente, emitido pela Anvisa, especificamente para a linha de medicamentos estéreis e forma farmacêutica solução parenteral de pequeno volume.

Casos

O Brasil ultrapassou, na tarde desta sexta-feira (3/10), a marca de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol, com 113 notificações em todo o país. Além de São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal, mais três estados tiveram registros da suspeita: Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram os primeiros casos em investigação. Em todo o país já são 11 casos confirmados – todos em São Paulo.