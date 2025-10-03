Metanol: Anvisa regulamenta produção em massa de antídoto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu procedimentos temporários e extraordinários para a autorização em caráter emergencial da fabricação de álcool etílico injetável. O órgão publicou, na noite desta sexta-feira (3/10), uma resolução que visa aumentar os esforços para combater as intoxicações advindas do consumo impróprio de metanol por meio de bebidas alcoólicas.
Leia também
-
Anvisa aciona órgãos internacionais para garantir antídoto do metanol
-
Anvisa determina apreensão de cosméticos irregulares no país
-
Pedaços de vidro: café proibido pela Anvisa fraudava selo de pureza
-
Café e suplementos irregulares são proibidos pela Anvisa. Veja quais
O objetivo primordial da resolução 994/25 é agilizar a disponibilidade do medicamento que contém álcool etílico absoluto na forma farmacêutica injetável. Este produto é destinado especificamente ao tratamento de intoxicação por metanol. O medida tem validade de 120 dias, com possibilidade de prorrogação a critério da Anvisa.
8 imagensFechar modal.1 de 8
Intoxicação por metanol: Unicamp aponta falta de antídotos no Brasil
Reprodução2 de 8
Fiscalização do Procon
Pablo Jacob/Governo de SP3 de 8
Rapper Hungria está internado sob suspeita de contaminação por metanol
Imagem cedida ao Metrópoles4 de 8
Destilados estão sendo adulterados com uso de metanol
Getty Images5 de 8
Alexandre Padilha, ministro da Saúde
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto6 de 8
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
William Cardoso/Metrópoles7 de 8
Fiscalização confisca lote de 128 mil garrafas sem documentação
Divulgação/Governo de São Paulo8 de 8
Metanol
Getty Images
Para otimizar o processo, os medicamentos cuja fabricação for autorizada sobre a resolução 994/25 serão regularizados pela Anvisa sob regime de notificação, assim ficando isentos de registro.
A autorização de fabricação só pode ser iniciada após a publicação no Diário Oficial da União (DOU). A Anvisa traz na resolução que as empresas fabricantes devem estar localizadas em território nacional e atender a todas as condições sanitárias vigentes para a fabricação e monitoramento dos medicamentos.
Além disso, as fabricantes devem possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF) vigente, emitido pela Anvisa, especificamente para a linha de medicamentos estéreis e forma farmacêutica solução parenteral de pequeno volume.
Casos
O Brasil ultrapassou, na tarde desta sexta-feira (3/10), a marca de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol, com 113 notificações em todo o país. Além de São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal, mais três estados tiveram registros da suspeita: Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram os primeiros casos em investigação. Em todo o país já são 11 casos confirmados – todos em São Paulo.