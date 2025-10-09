09/10/2025
Metanol: bebidas suspeitas de adulteração são apreendidas no Entorno

Diante dos casos de intoxicação por metanol, as forças de segurança de Goiás deflagraram uma operação para fiscalização e combate ao comércio irregular de bebidas alcoólicas em municípios do Entorno do Distrito Federal.

Nessa quarta-feira (8/10), em Luziânia, foram fiscalizados quatro estabelecimentos comerciais de distribuição. Várias amostras de bebidas alcoólicas com indícios de adulteração foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

Em Águas Lindas de Goiás (GO) foram apreendias inúmeras bebidas alcoólicas de procedência duvidosa e com prazo de validade expirado ou rasurado. Além delas, foi recolhida uma arma de fogo.

Em dois pontos comerciais de Formosa (GO), as equipes constataram a venda ilegal de cigarros eletrônicos, resultando na apreensão dos produtos e na instauração de procedimentos criminais contra os responsáveis.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe a comercialização de qualquer tipo de cigarro eletrônico no território nacional. Os envolvidos podem responder por crime cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão.

A operação contou com a participação da Polícia Civil de (PCGO), da Polícia Militar (PMGO), da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde.

Segundo a PCGO, a operação continua ao longo desta semana. O principal objetivo da operação é evitar e combater a comercialização de bebidas batizadas com metanol.

Intoxicação

Segundo o Ministério da Saúde, o número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas chegou a 24 casos confirmados no país nesta quarta-feira (8/10).

Até o momento, foram registradas 259 notificações, com e 235 casos de intoxicação em investigação. Outras 145 suspeitas foram descartadas.

