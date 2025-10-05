Metanol: confirmação de morte cerebral de mulher contaminada é incerta

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, divulgou neste domingo (5/10), que os exames realizados para constatar a morte cerebral de Bruna Araújo foram inconclusivos. A mulher, de 30 anos, é o único caso confirmado na cidade de contaminação por metanol e teve a abertura do protocolo de morte encefálica nessa sexta-feira (5/10).

Segundo a administração municipal, os exames foram realizados nesse sábado (4/10). Bruna segue internada na UTI do Hospital das Clínicas da cidade, sedada, realizando hemodiálise e em acompanhamento com neufrologia e neurologia, em estado grave.

Além dela, estão internados 51 pacientes – este com casos ainda investigação sobre a suspeita de contaminação por metanol – na rede hospital de São Bernardo. A cidade já notificou 56 casos suspeitos e Bruna é o único registro confirmado de contaminação por metanol.

São Bernardo é a segunda cidade mais afetada pela intoxicação com metanol.

Mortes no estado de SP

Até o momento desta publicação, a Prefeitura de São Paulo confirmou duas mortes causadas por intoxicação por metanol na capital paulista. Uma vítima é um homem, de 46 anos, identificado como Marcos Antônio Jorge Junior, que faleceu nessa quinta-feira (2/10), após dar entrada no Hospital Municipal Dr. Carmino caricchio, no Tatuapé, com sintomas de contaminação no dia 29 de setembro.

A pasta já havia confirmado uma primeira morta causada pela contaminação por metanol no dia 15 de setembro, o empresário Ricardo Lopes Mira. Ele apresentou sintomas no dia 9 do mesmo mês e foi atendido pela rede privada.

Essas são as duas únicas mortes confirmadas no Brasil até o momento. A secretaria municipal lamentou as duas perdas.

O número de mortes de intoxicação por metanol no estado de São Paulo subiu para nove — duas confirmadas na capital e sete investigadas. Dos óbitos ainda apurados, quatro são na cidade de São Paulo, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru, no interior paulista.

Já número de casos de intoxicação por metanol no estado subiu para 192. Ao todo, 14 casos foram confirmados e 178 estão em investigação.

Veja números da intoxicação por Metanol em SP:

Casos e mortes até este domingo (5/10)

2 mortes confirmadas.

7 mortes sob investigação (sem contar as confirmadas).

14 casos confirmados por intoxicação por metanol em bebida adulterada.

178 casos em investigação de intoxicação por metanol (sem contar confirmados).

Estabelecimentos interditados e prisões

10 estabelecimentos interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.

Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, M’Boi Mirim, Cidade Dutra.

Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, M’Boi Mirim, Cidade Dutra. Grande SP: Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).

Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1). 41 pessoas presas em todo o ano por falsificação de bebidas, 8 delas apenas nesta semana.

Tratamento de pacientes

Também nessa sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou a compra e distribuição de 2 mil novas ampolas de álcool etílico, usado no tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A aquisição foi realizada pela Secretaria de Estado e destinada aos centros de referência estaduais.

Um novo protocolo promete agilizar a análise dos casos. Os testes em amostras de sangue e urina devem ser concluídos em até uma hora no Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP).

Interdição de estabelecimentos

Em meio ao aumento de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, o governo estadual interditou 10 estabelecimentos suspeitos de comercializar produtos adulterados.

Os bares e distribuidoras estão localizados nos bairros: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. A ação faz parte do comitê de crise aberto pelo governo, que interdita estabelecimentos com base em ocorrências de suposta venda de bebidas adulteradas.