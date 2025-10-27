Metanol: delegado-geral e secretário municipal serão ouvidos em CPI

O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, e o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, serão os primeiros a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal paulistana que investiga os casos de intoxicação por metanol. Os dois abrem os depoimentos nesta terça-feira (28/10).
Além deles, devem depor ainda o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e representantes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo (Covisa) e do Centro de Vigilância Sanitária do Estado (CVS). Esses depoimentos, no entanto, não têm data prevista.
Câmara aprova CPI para investigar intoxicações por metanol
A criação da CPI foi aprovada pela Câmara Municipal em 8 de outubro. O objetivo da comissão, presidida pela vereadora Zoe Martínez (PL), é apurar a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.
O corpo da comissão foi definido na última terça-feira (21/10). A vereadora Ely Teruel (MDB) foi eleita, com cinco votos, para ser a vice-presidente. A relatoria ficou a cargo da vereadora Sandra Santana (MDB), eleita por unanimidade.
Sete requerimentos foram aprovados no primeiro encontro da CPI. A pedido de Martínez, foram convidados para depor Orlando Morando e Guilherme Derrite, a fim de contribuírem com a investigação do caso.
Além de Martínez, Teruel e Santana, compõem a CPI os vereadores Adrilles Jorge (União Brasil), Celso Giannazi (PSol), Hélio Rodrigues (PT) e Sargento Nantes (PP), escolhidos pelas respectivas bancadas.
SP concentra intoxicações por metanol
- O estado de SP é o com maior número de intoxicações por metanol em todo o Brasil.
- No país, 108 notificações foram registradas, sendo 58 casos confirmados e 50 em investigação, informou o Ministério da Saúde na última sexta-feira (24/10).
- Dos casos confirmados, 15 são óbitos: nove em São Paulo, três no Paraná e três em Pernambuco.
- Outros nove óbitos seguem em investigação, sendo quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e 1 em São Paulo.
- Também na sexta, a Secretaria da Saúde de SP informou que 44 casos foram confirmados no estado. Ao todo, 434 casos foram descartados.