Metanol: delegado-geral e secretário municipal serão ouvidos em CPI

O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, e o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, serão os primeiros a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal paulistana que investiga os casos de intoxicação por metanol. Os dois abrem os depoimentos nesta terça-feira (28/10).

Além deles, devem depor ainda o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e representantes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo (Covisa) e do Centro de Vigilância Sanitária do Estado (CVS). Esses depoimentos, no entanto, não têm data prevista.

Peritos analisam destilados em SP

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca

Procon participa da operação também

Polícia de SP investiga casos

Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

Bar na Mooca fechado

Câmara aprova CPI para investigar intoxicações por metanol

A criação da CPI foi aprovada pela Câmara Municipal em 8 de outubro. O objetivo da comissão, presidida pela vereadora Zoe Martínez (PL), é apurar a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

O corpo da comissão foi definido na última terça-feira (21/10). A vereadora Ely Teruel (MDB) foi eleita, com cinco votos, para ser a vice-presidente. A relatoria ficou a cargo da vereadora Sandra Santana (MDB), eleita por unanimidade.

Sete requerimentos foram aprovados no primeiro encontro da CPI. A pedido de Martínez, foram convidados para depor Orlando Morando e Guilherme Derrite, a fim de contribuírem com a investigação do caso.

Além de Martínez, Teruel e Santana, compõem a CPI os vereadores Adrilles Jorge (União Brasil), Celso Giannazi (PSol), Hélio Rodrigues (PT) e Sargento Nantes (PP), escolhidos pelas respectivas bancadas.

SP concentra intoxicações por metanol