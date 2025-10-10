metanol-em-bebidas:-“postos-podem-responder-por-mortes”,-diz-derrite

Suspeitos de falsificar bebidas alcoólicas compraram álcool (etanol) contaminado com metanol em postos de combustíveis, segundo o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), Guilherme Derrite. De acordo com o secretário, por conta disso, os donos dos estabelecimentos podem responder como “coautores” das mortes por intoxicação.
A participação dos postos de combustíveis foi apontada após a Polícia Civil fechar, na manhã desta sexta-feira (10/10), uma fábrica clandestina que usava etanol batizado comprado em um posto para produzir bebidas falsificadas no ABC paulista. Falsificadores teriam ido comprar etanol e acabaram comprando a matéria-prima contaminada com metanol. A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa da SSP, realizada no início desta tarde.
Peritos analisam destilados em SP
Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca
Procon participa da operação também
Polícia de SP investiga casos
Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados
Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração
Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP
Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol
Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista
Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar
Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas
Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Bar na Mooca fechado
O secretário da Segurança Pública indicou que a fábrica clandestina possui ligação, inclusive, com dois óbitos por intoxicação no estado. Com o álcool contaminado, o local produzia diversas garrafas com metanol, que eram vendidas para diversos bares de São Paulo.
“Eu não descarto a tese de responder como coautores num possível homicídio, seja homicídio culposo, associação criminosa, porque ele tem responsabilidade sobre o etanol adulterado de gasolina. Aí vai depender da linha de investigação da autoridade que estiver tocando esse inquérito e a denúncia que for oferecida pelo Ministério Público”, explicou.
A SSP afirma que o próximo passo da investigação é averiguar os estabelecimentos suspeitos de venderem esse etanol adulterado.
“A nossa suspeita é de que esses casos que geraram lesões gravíssimas, mortes, adquiriram a matéria prima etanol do mesmo posto de combustível”, explicou.
Fábrica clandestina é fechada
A Polícia Civil fechou, na manhã desta sexta-feira (10/10), a fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para produzir bebidas falsificadas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
Marcos Antônio foi a segunda vítima confirmada em casos relacionados ao metanol
Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, vítima da intoxicação por metanol
Empresário era bebedor contumaz, segundo familiar
Ricardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmada
A corporação cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano. Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Garrafas, bebidas, celulares e outros itens foram apreendidos e encaminhados para perícia.
“A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos e a origem dos produtos apreendidos”, disse a SSP.