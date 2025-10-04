Metanol em bebidas: Prefeitura de SP confirma segunda morte por intoxicação

A Prefeitura de São Paulo confirmou neste sábado (4/10), a segunda morte causada por intoxicação por metanol na capital paulista. Trata-se de um homem de 46 anos, que faleceu na última quinta-feira (2/10).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a vítima começou a apresentar sintomas no dia 29 de setembro. Ele foi atendido no Hospital Municipal Dr. Carmino caricchio, no Tatuapé, zona leste da cidade, mas não sobreviveu.

Leia também

A pasta já havia confirmado uma primeira morta causada pela contaminação por metanol no dia 15 de setembro. A vítima também era um homem, mas de 54 anos. Ele apresentou sintomas no dia 9 do mesmo mês e foi atendido pela rede privada.

A secretaria municipal lamentou as duas perdas.

Estabelecimentos fiscalizados

Ainda de acordo com a prefeitura, dois estabelecimentos foram fiscalizados pela Vigilância Sanitária nessa sexta-feira (3/10). Um no bairro Cidade Dutra foi interditado totalmente e outro, no bairro Jardim São Luiz, teve a interdição parcial nas vendas de bebidas alcoólicas.

14 imagens Fechar modal. 1 de 14

Peritos analisam destilados em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 2 de 14

Autoridades paulistas realizam operações contra a intoxicação por metanol em bebidas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 3 de 14

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodca

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 4 de 14

Procon participa da operação também

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 5 de 14

Polícia de SP diz que investiga quatro casos de contaminação por metanol na capital e mais quatro na Grande SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 6 de 14

Um estabelecimento no Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 7 de 14

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 8 de 14

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Policia Civil de SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 9 de 14

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na intoxicação por metanol

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 10 de 14

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 11 de 14

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 12 de 14

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 13 de 14

Quatro estabelecimentos foram interditados e um proibido de vender bebidas alcoólicas após operação em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 14 de 14

Vigilância Sanitária interditou alguns estabelecimentos em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo

Resumo das interdições:

Na região dos Jardins e na Mooca, interdição cautelar total;

na Vila Mariana, produtos destilados foram lacrados e encaminhados à Polícia Civil por ausência de notas fiscais, com interdição cautelar das atividades;

na Bela Vista, dois locais do mesmo grupo econômico foram interditados por falta de licença sanitária e venda de bebidas suspeitas, com lacre dos destilados;

no Campo Limpo, não foram encontradas irregularidades;

no Itaim Bibi, estabelecimento interditado por irregularidades sanitárias e venda de bebidas relacionadas aos casos de intoxicação, produtos lacrados e enviados à análise;

na Cidade Líder, estabelecimento apresentou notas fiscais, mas amostras foram recolhidas pela Polícia Civil, local autuado e bebidas interditadas;

e no M’Boi Mirim, estabelecimento com irregularidades e evidências de possível adulteração teve interdição total.

Intoxicação por metanol

Altamente inflamável e tóxico à saúde humana, o metanol, também conhecido como álcool metílico, é incolor e inflamável, com cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Utilizado na formulação de tintas, combustíveis e adesivos, o composto também aparece, em pequenas quantidades, no processo de fermentação de frutas e vegetais.

Se consumido em grande quantidade, o composto químico pode causar cegueira e até ser letal. Por isso, segundo regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o limite permitido de metanol em destilados, em geral, é de 20 miligramas a cada 100 mililitros. Isso equivale, aproximadamente, a algumas gotas.

Sem o uso da dose correta, no entanto, o composto é altamente tóxico à saúde humana. Em meio a uma série de intoxicações pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo, até essa quinta-feira (2/10), foram registradas 52 notificações de casos suspeitos. Do total, 11 já foram confirmados.

Há também seis óbitos associados ao metanol no estado até o momento: um confirmado e cinco em investigação. No país, outras sete mortes seguem em investigação, conforme informou o Ministério da Saúde (MS).