Metanol em bebidas: quais cuidados tomar para evitar contaminação

O governo de São Paulo divulgou, neste domingo (5/10), alguns cuidados para evitar a contaminação por metanol e também como denunciar casos de adulteração de bedidas alcoólicas no estado. — que já registra 162 casos, sendo 14 confirmados, 148 em investigação, em 27 cidades diferentes. Duas mortes foram confirmadas no território paulista, ambas ocorridas na capital.

A principal medida de prevenção é evitar o consumo de bebida destilada de procedência desconhecida ou duvidosa. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas.

A coordenadora de Controle de Doenças (CCD) da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Regiane de Paula, explicou que a intoxicação por metanol apresenta sintomas diferentes dos efeitos esperados após o consumo normal de álcool.

“Procurar imediatamente um pronto-socorro é a única forma segura de tratamento. O tempo é determinante, principalmente nas primeiras horas após a ingestão da bebida contaminada”, destacou.

O último balanço da Secretaria estadual da Saúde registra 162 casos, entre confirmados e em investigação. A intoxicação por metanol é considerada grave e pode resultar em cegueira permanente e até em óbito. Por isso, o Governo destaca cuidados necessários para o consumidor e informa sobre os canais de denúncia.

Sintomas de alerta

Os principais sinais de intoxicação por metanol incluem:

Dores abdominais intensas.

Sonolência excessiva.

Tontura e Confusão mental.

Dor de cabeça intensa.

Caso não haja atendimento imediato, o quadro pode evoluir para convulsões, cegueira e perda neurológica.

Tratamento

O socorro em até 6 horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento e sequelas. Por isso, é preciso procurar imediatamente um pronto-socorro ou unidade de saúde.

O Estado de São Paulo mantém estoque do antídoto contra o metanol — o álcool etílico absoluto (etanol 99,9%) — disponível em unidades de referência. As unidades de saúde, tanto públicas quanto privadas, estão preparadas para realizar o atendimento, que pode incluir a administração do antídoto, exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. O Estado de São Paulo reforçou o estoque de ampolas de álcool etílico absoluto com 2 mil unidades, totalizando 2,5 mil.

A rede estadual conta ainda com estrutura laboratorial reforçada para confirmar a presença da substância no organismo. Amostras de sangue ou urina coletadas podem ser analisadas pelo Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) da USP de Ribeirão Preto.

Qual dose de metanol é perigosa?

Alexandre Learth, perito do Centro de Exames, Análises e Pesquisas (CEAP), explicou que as bebidas falsificadas analisadas recentemente apresentam concentrações de metanol muito maiores do que as encontradas em produtos regulares. O especialista explica que a ingestão de 10 ml da substância pode causar lesões no nervo óptico e, em doses iguais ou superiores a 30 ml, levar a óbito.

No texto divulgado, a gestão estadual enfatizou que tem reforçado operações policiais e sanitárias para combater a contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas.

Canais oficiais para denúncia no Procon-SP

O Procon-SP integra a força-tarefa montada pelo Governo de São Paulo para desarticular grupos que fabricam e distribuem bebidas adulteradas. O órgão de defesa do consumidor recebe denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas.

Para realizar uma denúncia junto ao Procon-SP, os consumidores podem utilizar os seguintes canais:

Disque 151.

Site oficial do Procon-SP: www.procon.sp.gov.br.

O órgão de defesa do consumidor criou, inclusive, um atalho em seu site para facilitar o envio das denúncias relacionadas especificamente a esses casos de contaminação.

Importante destacar que o consumidor poderá indicar que não quer ser identificado ao realizar a denúncia. Além dos canais do Procon-SP, denúncias também podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo.

A outra frente de atuação do Procon-SP neste momento é reforçar informações sobre os cuidados para se prevenir contra produtos adulterados. Também é importante lembrar que não é possível identificar uma bebida adulterada com 100% de precisão sem uma análise laboratorial; mas, observar algumas características pode ajudar.

Gabinete de crise contra contaminação por metanol

Para intensificar as ações contra a contaminação por metanol, o Governo de São Paulo instaurou um gabinete de crise na terça-feira (30) para garantir a segurança do cidadão. A força-tarefa do gabinete de crise é composta pelas secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, e também envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comunicação e a Prefeitura de São Paulo. Entre as ações coordenadas, está a interdição cautelar de estabelecimentos suspeitos de comercialização de bebidas fraudadas e o recolhimento de garrafas para perícia.

