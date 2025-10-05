Metanol em bebidas: quais cuidados tomar para evitar contaminação

O governo de São Paulo divulgou, neste domingo (5/10), alguns cuidados para evitar a contaminação por metanol e também como denunciar casos de adulteração de bedidas alcoólicas no estado. — que já registra 162 casos, sendo 14 confirmados, 148 em investigação, em 27 cidades diferentes. Duas mortes foram confirmadas no território paulista, ambas ocorridas na capital.
A principal medida de prevenção é evitar o consumo de bebida destilada de procedência desconhecida ou duvidosa. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas.
A coordenadora de Controle de Doenças (CCD) da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Regiane de Paula, explicou que a intoxicação por metanol apresenta sintomas diferentes dos efeitos esperados após o consumo normal de álcool.
“Procurar imediatamente um pronto-socorro é a única forma segura de tratamento. O tempo é determinante, principalmente nas primeiras horas após a ingestão da bebida contaminada”, destacou.
Governo de SP cita cuidados para evitar contaminação por metanol em bebidas alcoólicas
Peritos analisam destilados em SP
Autoridades paulistas realizam operações contra a intoxicação por metanol em bebidas
Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodca
Procon participa da operação também
Polícia de SP diz que investiga quatro casos de contaminação por metanol na capital e mais quatro na Grande SP
Um estabelecimento no Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados
Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração
Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Policia Civil de SP
Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na intoxicação por metanol
Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista
Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar
Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas
Quatro estabelecimentos foram interditados e um proibido de vender bebidas alcoólicas após operação em SP
Vigilância Sanitária interditou alguns estabelecimentos em SP
O último balanço da Secretaria estadual da Saúde registra 162 casos, entre confirmados e em investigação. A intoxicação por metanol é considerada grave e pode resultar em cegueira permanente e até em óbito. Por isso, o Governo destaca cuidados necessários para o consumidor e informa sobre os canais de denúncia.
Sintomas de alerta
- Os principais sinais de intoxicação por metanol incluem:
- Dores abdominais intensas.
- Sonolência excessiva.
- Tontura e Confusão mental.
- Dor de cabeça intensa.
- Caso não haja atendimento imediato, o quadro pode evoluir para convulsões, cegueira e perda neurológica.
Tratamento
O socorro em até 6 horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento e sequelas. Por isso, é preciso procurar imediatamente um pronto-socorro ou unidade de saúde.
O Estado de São Paulo mantém estoque do antídoto contra o metanol — o álcool etílico absoluto (etanol 99,9%) — disponível em unidades de referência. As unidades de saúde, tanto públicas quanto privadas, estão preparadas para realizar o atendimento, que pode incluir a administração do antídoto, exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. O Estado de São Paulo reforçou o estoque de ampolas de álcool etílico absoluto com 2 mil unidades, totalizando 2,5 mil.
A rede estadual conta ainda com estrutura laboratorial reforçada para confirmar a presença da substância no organismo. Amostras de sangue ou urina coletadas podem ser analisadas pelo Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) da USP de Ribeirão Preto.
Qual dose de metanol é perigosa?
Alexandre Learth, perito do Centro de Exames, Análises e Pesquisas (CEAP), explicou que as bebidas falsificadas analisadas recentemente apresentam concentrações de metanol muito maiores do que as encontradas em produtos regulares. O especialista explica que a ingestão de 10 ml da substância pode causar lesões no nervo óptico e, em doses iguais ou superiores a 30 ml, levar a óbito.
No texto divulgado, a gestão estadual enfatizou que tem reforçado operações policiais e sanitárias para combater a contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas.
Canais oficiais para denúncia no Procon-SP
O Procon-SP integra a força-tarefa montada pelo Governo de São Paulo para desarticular grupos que fabricam e distribuem bebidas adulteradas. O órgão de defesa do consumidor recebe denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas.
Para realizar uma denúncia junto ao Procon-SP, os consumidores podem utilizar os seguintes canais:
- Disque 151.
- Site oficial do Procon-SP: www.procon.sp.gov.br.
- O órgão de defesa do consumidor criou, inclusive, um atalho em seu site para facilitar o envio das denúncias relacionadas especificamente a esses casos de contaminação.
- Importante destacar que o consumidor poderá indicar que não quer ser identificado ao realizar a denúncia. Além dos canais do Procon-SP, denúncias também podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo.
A outra frente de atuação do Procon-SP neste momento é reforçar informações sobre os cuidados para se prevenir contra produtos adulterados. Também é importante lembrar que não é possível identificar uma bebida adulterada com 100% de precisão sem uma análise laboratorial; mas, observar algumas características pode ajudar.
Gabinete de crise contra contaminação por metanol
Para intensificar as ações contra a contaminação por metanol, o Governo de São Paulo instaurou um gabinete de crise na terça-feira (30) para garantir a segurança do cidadão. A força-tarefa do gabinete de crise é composta pelas secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, e também envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comunicação e a Prefeitura de São Paulo. Entre as ações coordenadas, está a interdição cautelar de estabelecimentos suspeitos de comercialização de bebidas fraudadas e o recolhimento de garrafas para perícia.
