metanol-em-sp:-mortes-chegam-a-9-e-estado-ultrapassa-100-casos

O número de casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo subiu para 102, segundo novo balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), nesta sexta-feira (3/10). Ao todo, 11 casos foram confirmados e 91 estão em investigação.
Em relação às mortes, as autoridades confirmam um óbito na capital paulista e investiga outros oito óbitos – cinco na capital, dois em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, e um em Cajuru. no interior paulista. Outros 15 casos foram descartados.
Veja números da intoxicação por Metanol em SP:
Casos e mortes
- 1 morte confirmada.
- 8 mortes sob investigação (sem contar confirmada).
- 11 casos confirmados por intoxicação por metanol em bebida adulterada.
- 91 casos em investigação de intoxicação por metanol (sem contar confirmados).
Estabelecimentos interditados e prisões
- 10 estabelecimentos interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.
- Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, M’Boi Mirim, Cidade Dutra.
- Grande SP: Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).
- 30 pessoas em todo o ano por falsificação de bebidas, 8 delas apenas nesta semana.
Tratamento de pacientes
Também nesta sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou a compra e distribuição de 2 mil novas ampolas de álcool etílico, usado no tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A aquisição foi realizada pela Secretaria de Estado e destinada aos centros de referência estaduais.
Um novo protocolo promete agilizar a análise dos casos. Os testes em amostras de sangue e urina devem ser concluídos em até uma hora no Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (LATOF) do Departamento de Química da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP).
Interdição de estabelecimentos
Em meio ao aumento de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, o governo estadual interditou 10 estabelecimentos suspeitos de comercializar produtos adulterados.
Os bares e distribuidoras estão localizados nos bairros: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. A ação faz parte do comitê de crise aberto pelo governo, que interdita estabelecimentos com base em ocorrências de suposta venda de bebidas adulteradas.