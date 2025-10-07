07/10/2025
Metanol: governo descarta caso de intoxicação em Alagoas

Escrito por Metrópoles
Uma reunião realizada nesta terça-feira (7/10), na Prefeitura de Palmeira dos Índios, com representantes das secretarias municipais e órgãos de fiscalização descartou a suspeita de intoxicação por metanol em um paciente que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, no último domingo (5/10). O jovem, de 22 anos, morador de Estrela de Alagoas, chegou à unidade apresentando crise asmática.

O encontro contou com a presença de equipes da Vigilância Sanitária, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Guarda Civil Municipal, Secretaria de Assistência Social, Meio Ambiente e Infraestrutura, além da direção da UPA.

Leia a matéria completa em Gazetaweb, parceiro do Metrópoles.

